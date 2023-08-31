В Москве задержали второго за день главу районного отделения МВД

По подозрению о посредничестве во взяточничестве задержан врио главы отделения МВД по Новогиреево Пюрвеев. По данным Baza, он обещал решить вопрос с незаконным проживанием в квартире за 250 тыс. руб. Также задержан участковый

В Москве задержан временно исполняющий обязанности начальника отделения МВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев по делу о взятке, сообщают ТАСС и телеграм-канал Baza.

«Врио ОМВД «Новогиреево» Пюрвеев стал подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Он задержан», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах, не уточнив подробностей уголовного дела, фигурантом которого является задержанный.

ТАСС отмечает, что Пюрвеев стал врио ОМВД «Новогиреево» сравнительно недавно: в 2021-2022 годах он возглавлял отделение МВД района Западное Дегунино.

По данным Baza, Пюрвеев был задержан в своем кабинете в рамках оперативного эксперимента, его поймали на взятке в 250 тыс. руб. Со слов источников канала, в конце июля в полицию обратился местный житель, он подал заявление о незаконном проживании в его квартире других людей. Пюрвеев связался с заявителем и предложил решить вопрос за 250 тыс. руб., причем деньги нужно было передать через 36-летнего участкового Мирошниченко.

Заявитель согласился на предложение Пюрвеева, но написал заявление в ФСБ. Как пишет канал, в конце августа Мирошниченко задержали при передаче денег, он согласился сотрудничать со следствием, ему вменяют статью о посредничестве. После того, как участковый передал всю сумму Пюрвееву, тот был задержан.

По информации «Известий», Мирошниченко находится под домашним арестом, а Пюрвеева отпустили, не вынося меры пресечения.

Согласно сайту управления МВД по Восточному административному округу Москвы, Пюрвеев все еще значится врио главы отделения полиции по району Новогиреево.

Это второй за день задержанный глава районного отделения МВД в Москве. Ранее силовики задержали начальника ОМВД Басманного района Сергея Андреева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК).

По информации телеграм-канала SHOT, Андреев поручил подчиненным «возбудить уголовное дело о мошенничестве без доказательств», оно касалось компании Tesida services limited Latvia, у которой якобы похитили деньги. Потерпевшую компанию при этом представляло адвокатское бюро «S&K Вертикаль», в котором работает жена Андреева, отмечал канал. Прокурор счел возбуждение дела необоснованным и отменил постановление. Андреев связь дела с работой жены отвергал, отметив, что она находится в декрете. Полицейского задержали в Петербурге, он сообщил, что возвращался из Сочи, где был в отпуске.

Вечером 31 августа суд арестовал Андреева до 2 октября. Андреев стал начальником ОМВД по Басманному району в ноябре 2022 года, пишет ТАСС. Сейчас временно исполняющим обязанности главы отдела полиции по Басманному району значится подполковник Алексей Сыроваткин.