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Силовики задержали главу отдела МВД по Басманному району Москвы

Силовики задержали главу ОМВД по Басманному району Москвы Андреева
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Задержан начальник ОМВД Басманного района Сергей Андреев, его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тушинского районного суда.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрееву С. В., он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сам Андреев также доставлен в суд», — заявили в пресс-службе инстанции.

По информации SHOT, Андреев поручил подчиненным «возбудить уголовное дело о мошенничестве без доказательств», оно касалось компании Tesida services limited Latvia, у которой якобы похитили деньги. Потерпевшую компанию при этом представляло адвокатское бюро, в котором работает жена Андреева, отмечал телеграм-канал. Прокурор счел возбуждение дела необоснованным и отменил постановление. Сам Андреев связь дела с работой жены отвергал, отметив, что она находится в декрете. Полицейского задержали в Петербурге, он сообщил, что возвращался из Сочи, где был в отпуске.

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