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Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному району Москвы

Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному району Москвы
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и заключить начальника ОМВД Басманного района Москвы под стражу на 1 месяц 2 суток, то есть до 2 октября 2023 года», — говорится в сообщении. По ч. 1 ст. 285 УК Андрееву грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала Shot, поводом для возбуждения дела стало поручение Андреева к подчиненным «возбудить уголовное дело о мошенничестве без доказательств». Оно касалось компании Tesida services limited Latvia, у которой якобы похитили деньги. Потерпевшую компанию при этом представляло адвокатское бюро «S&K Вертикаль», в котором работает жена Андреева.

Прокурор счел возбуждение дела необоснованным и отменил постановление. Сам Андреев связь дела с работой жены отрицал. Полицейского задержали в Петербурге. По его словам, он приехал туда из отпуска в Сочи.

Андреев стал начальником ОМВД по Басманному району в ноябре 2022 года, пишет ТАСС. Сейчас временно исполняющим обязанности главы отдела полиции по Басманному району значится подполковник Алексей Сыроваткин.

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Теги
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