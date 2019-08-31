Инвесторы вывели из фондов Британии более $4 млрд с момента отставки Мэй

Инвесторы вывели из фондов Британии более $4 млрд с момента отставки Мэй

Аналитики считают, что опасения инвесторов связаны с намерением Бориса Джонсона осуществить «жесткий» Brexit без сделки с Брюсселем. Отток средств с момента референдума о выходе Великобритании из ЕС вырос до $29 млрд

С тех пор как Тереза Мэй объявила об отставке с должности премьер-министра Великобритании в конце мая, из фондов, инвестирующих в Великобританию, вывели $4,2 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании Emerging Portfolio Fund Research (ERFR), которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестфондах.

Отток средств с 2016 года, когда прошел референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, увеличился до $29,7 млрд.

Опасения инвесторов связаны с намерением нового британского премьера Бориса Джонсона провести Brexit без договоренности с Брюсселем, считают аналитики.

Ситуация сказалась и на имущественных фондах Великобритании, которые в июле потеряли £410 млн — по данным исследовательской компании Morningstar, это стало самым большим оттоком средств за месяц с января. «С назначением Бориса Джонсона премьер-министром жесткий Brexit стал более вероятным и интерес инвесторов к активам в Великобритании упал еще больше», — заявил газете сотрудник компании Бхавик Парех.