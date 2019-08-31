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Экономика ,  
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Инвесторы вывели из фондов Британии более $4 млрд с момента отставки Мэй
Аналитики считают, что опасения инвесторов связаны с намерением Бориса Джонсона осуществить «жесткий» Brexit без сделки с Брюсселем. Отток средств с момента референдума о выходе Великобритании из ЕС вырос до $29 млрд

С тех пор как Тереза Мэй объявила об отставке с должности премьер-министра Великобритании в конце мая, из фондов, инвестирующих в Великобританию, вывели $4,2 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании Emerging Portfolio Fund Research (ERFR), которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестфондах.

Отток средств с 2016 года, когда прошел референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, увеличился до $29,7 млрд.

Опасения инвесторов связаны с намерением нового британского премьера Бориса Джонсона провести Brexit без договоренности с Брюсселем, считают аналитики.

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Ситуация сказалась и на имущественных фондах Великобритании, которые в июле потеряли £410 млн — по данным исследовательской компании Morningstar, это стало самым большим оттоком средств за месяц с января. «С назначением Бориса Джонсона премьер-министром жесткий Brexit стал более вероятным и интерес инвесторов к активам в Великобритании упал еще больше», — заявил газете сотрудник компании Бхавик Парех.

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В начале 2019 года консалтинговая компания EY подсчитала, что стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit может составить порядка $1 трлн. В компании отметили, что эта цифра составляет примерно 10% от общих активов банковского сектора Великобритании и является «консервативной» оценкой, основанной на публичных заявлениях компаний об их планах.

В сентябре 2018 года FT писала, что о переносе части активов из Лондона во Франкфурт задумался Deutsche Bank, эту сумму газета оценила в €450 млрд. Причиной, по данным издания, стало давление со стороны европейских регулирующих органов относительно сложности европейских транзакций в Великобритании после Brexit.

Борис Джонсон, сторонник «жесткого» Brexit, вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля. Он неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября текущего года вне зависимости от обстоятельств.

28 августа он обратился к королеве Елизавете II c просьбой приостановить текущую сессию парламента до середины октября.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Великобриатния, Brexit
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