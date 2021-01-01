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Счетная палата сообщила об отсутствии госпомощи каждой пятой бедной семье

Почему система соцзащиты в России не выделяет поддержку нуждающихся своим приоритетом
Около 20% бедных семей в России не получали ни одной социальной выплаты в 2014–2018 годы, сообщила Счетная палата. В 2020 году охват господдержки увеличился, но временные меры не обеспечат долгосрочный эффект
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Каждая пятая нуждающаяся семья в России не получала никаких социальных выплат от государства за период с 2014 по 2018 год, следует из отчета Счетной палаты по итогам анализа госполитики, направленной на снижение бедности (есть у РБК). Такой вывод аудиторы сделали на основании данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах Росстата, проводившихся в указанный период.

На российские бедные домохозяйства, то есть семьи с подушевым доходом ниже прожиточного минимума, приходилось только 22–26% от всего объема социальных выплат от государства, а 19–20% малоимущих домохозяйств за все эти годы не получали вообще никаких социальных выплат, следует из выводов контрольного ведомства.

Голикова спрогнозировала снижение числа бедных к 2030 году до 9,6 млн
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

В целом нацпроекты и госпрограммы правительства, даже без учета последствий пандемии COVID-19, не обеспечивали достижение поставленных президентом национальных целей по росту реальных доходов россиян и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году, отмечает Счетная палата в обзоре, анализирующем социальную политику до июля 2020 года включительно. Российская система соцподдержки нуждается в модификации: каждое пособие должно в значительной мере повышать уровень доходов его получателей, а в противном случае должно быть заменено, полагают аудиторы. При разработке новых мер и при совершенствовании уже имеющихся их адресатами должны становиться в первую очередь уязвимые категории населения, в том числе те, которые формально бедными не являются, но подвержены риску оказаться за чертой бедности.

Пандемия COVID-19 и вызванные ею шоки окажут долгосрочное негативное влияние на достижение национальных целей по устойчивому росту доходов и снижению уровня бедности в стране, предупреждают аудиторы.

Из-за пандемии уровень бедности по итогам 2020 года, согласно оценкам правительства, вырастет до 13,1% от общей численности россиян после 12,3% по итогам докризисного 2019 года. В следующем году уровень бедности должен опуститься до 12,8% и ежегодно снижаться до 10,7% к 2024 году и до целевого значения (6,5%) к 2030 году, следует из октябрьской версии правительственного плана по достижению национальных целей развития России.

Снижение уровня бедности вдвое к 2024 году было предусмотрено в майском указе президента от 2018 года. В конце июля Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года. Пандемия COVID-19 заставила сдвинуть горизонт планирования и реализации национальных целей и проектов, объяснял Путин. Задача сократить бедность в России в два раза сохранилась, но теперь достижение целевого показателя бедности (6,5% от общей численности населения) отложено до 2030 года.

Почему часть бедных остаются без поддержки

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В целом расходы госбюджета на социальную помощь в России составляют около 2,8% ВВП в год (более 3 трлн руб. исходя из ВВП 2019 года), оценивал Всемирный банк.

Существенная доля среди малоимущих действительно не получает социальных пособий, подтверждает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. Это связано с целым рядом проблем, среди которых недостаточная информированность населения о мерах поддержки, а также сложная процедура получения госпомощи — сбор и оформление документов, подтверждающих справок требуют времени и денег, объяснила она РБК.

Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России на фоне пандемии
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Если же человек, например, проживает в отдаленном населенном пункте, то иногда для того, чтобы доехать до регионального центра и подать необходимые документы, нужно потратить больше денег, чем сам номинальный размер пособия, указала Гришина.

Для получения большинства мер социальной поддержки требуется подтверждение низкого дохода, но часто нуждающиеся заняты в теневом секторе экономики и не могут официально подтвердить свой заработок, предоставив справку с места работы, продолжила она. «Когда мы говорим об упрощении [процедуры оформления пособия] через перевод в электронный вид, не нужно забывать, что часть малоимущих, занятых в теневом секторе, могут просто выпасть из системы соцподдержки», — предупреждает Гришина. Сейчас в некоторых соцпрограммах получателями помощи могут стать только те, кто зарегистрирован как безработный или представил сведения об официальном заработке, добавила эксперт.

По последним данным Росстата за третий квартал 2020 года, в стране насчитывалось около 14,6 млн неформальных работников, что составляет 20,7% от общей численности занятых.

Как изменилась адресность пособий во время пандемии

В 2020 году антикризисные социальные выплаты (включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми) составили более 0,7 трлн руб., сообщал Минфин. Но если прямые разовые выплаты на детей в размере 10 тыс. руб. получили практически все, кому они были положены (получить их было очень просто — никаких условий и минимум документов), то весенние выплаты на детей от 3 до 7 лет уже достались не всем малоимущим, имеющим на них право, сообщила Гришина со ссылкой на социологические обследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Для получения этих выплат нужно было подтвердить среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

Можно ожидать, что в 2020 году охват социальной поддержки увеличился, поскольку был существенно расширен список категорий населения, получающих социальную помощь, сообщили РБК в пресс-службе Счетной палаты. Но временные меры социальной поддержки (такие как разовые выплаты семьям с детьми или надбавка к пособию для безработных с детьми) не могут повлечь существенных долгосрочных последствий, отмечает ведомство. Зато новые постоянные адресные меры поддержки семей с детьми до трех лет и от трех до семи лет направлены преимущественно на малоимущие домохозяйства, и, по расчетам Счетной палаты, их вклад в снижение уровня бедности составляет около 2 п.п.

«Создание действенной адресной системы соцподдержки должно способствовать снижению дефицита доходов малоимущих домохозяйств и, следовательно, снижению уровня бедности, а также может способствовать снижению доли нуждающихся домохозяйств, не получающих никаких социальных выплат», — надеются в Счетной палате. Под дефицитом доходов малоимущих понимается сумма доходов (в 2019 году — 721,6 млрд руб., по данным Росстата), которой всем бедным не хватает, чтобы перешагнуть официальную черту бедности.

В зоне риска также находятся семьи, у которых подушевой доход немного превышает величину прожиточного минимума, что формально позволяет не относить их к категории бедных, отмечают госаудиторы. Эти семьи все равно не имеют достаточно средств для сбережений и при любом негативном шоке (болезни, увольнении и др.), а также при рождении ребенка могут оказаться за чертой бедности.

Согласно обследованию за 2014–2018 годы, люди с доходом ниже двух прожиточных минимумов (тогда составлял от 8 тыс. до 10 тыс. руб.) в среднем получили 58,3% общей суммы социальных выплат, говорится в отчете Счетной палаты. Из этого следует, что более 40% всех выплат досталось более обеспеченным людям.

На кого должна быть направлена социальная господдержка

Российская система социальной защиты фактически не выделяет категорию бедных семей как приоритетную для оказания господдержки, а понятие «адресность социальной поддержки» не имеет четкого определения, из-за чего возможны его различные трактовки, отмечает Счетная палата. Госаудиторы предлагают определять адресность как нацеленность социальной поддержки на уязвимые слои населения, в том числе те, которые формально бедными не являются, но подвержены риску оказаться за чертой бедности. «Целесообразным является расширение поддержки малоимущих путем увеличения объема социальных выплат — дополнительных адресных выплат нуждающимся», — говорится в отчете Счетной палаты.

Аудиторы предлагают ввести дополнительные метрики для оценки благосостояния населения и измерения глубины бедности (например, через индексы многомерной бедности, показатель долговой нагрузки населения, показатель дефицита доходов и др.), а также провести анализ и систематизировать все существующие меры господдержки. «Мы рекомендуем Минтруду провести анализ и систематизацию имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения», — отмечает директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова.

Задача социальной политики — не только помогать тем гражданам, чьи доходы оказались ниже уровня прожиточного минимума, но и не допускать снижения доходов людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заявили РБК в Минтруде. «Значительная часть мер социальной поддержки адресована малоимущим гражданам, но в то же время большое число мер поддержки назначается не в связи с бедностью, а в связи с наступлением определенных жизненных событий, таких как, например, рождение ребенка, установление инвалидности, потеря работы, наступление пенсионного возраста и т.д.», — пояснили в ведомстве. РБК также направил запрос в правительство.

Трудности в оценке эффективности

Недостаток данных приводит к отсутствию необходимой доказательной базы для объективной оценки результативности большинства реализуемых мер, направленных на рост благосостояния населения, и их вклада в достижение национальных целей, сетуют аудиторы. Они оценили влияние шести мер госполитики (11,3% от всех мер), для которых оказалось возможно количественно оценить такой вклад.

Среди поддающихся оценке мер господдержки — денежные выплаты семьям с детьми, повышение пособий по безработице до уровня МРОТ, социальные надбавки к пенсиям, повышение зарплат работникам бюджетного сектора, надбавка классным руководителям и ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям населения.

Указанные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 п.п. и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п. соответственно от уровня бедности и доходов населения до введения этих мер. Дополнительные пособия семьям с детьми, введенные в 2019–2020 годах, снижают бедность еще на 1,99 п.п. и повышают реальные располагаемые доходы на 0,82 п.п.

Автор
Юлия Старостина
Счетная палата Алексей Кудрин реальные доходы населения бедность правительство
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