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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» объявила эмбарго на предоставление данных агентству Reuters

В российской компании назвали сообщение Reuters о завышенных требованиях иностранных партнеров не соответствующим действительности. Агентство писало, что компании рассчитывают на компенсации на общую сумму $1 млрд
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

«Транснефть» назвала не соответствующей действительности информацию агентства Reuters, что претензии Eni, Shell, Glencore, Trafigura, PKN Orlen и BP к российской компании из-за грязной нефти в трубопроводе «Дружба» оказались гораздо выше ожиданий и достигли примерно $1 млрд.

В заявлении «Транснефти», которое поступило в РБК, указывается, что со всеми компаниями «идет конструктивный диалог в рамках утвержденного советом директоров ПАО «Транснефть» возможного объема компенсационных выплат».

Сообщение Reuters, о котором говорится в заявлении «Транснефти», было опубликовано днем 30 января. В нем со ссылкой на «многочисленные источники в нефтяных компаниях, отрасли и на рынке», а также на основе «подсчетов Reuters» говорилось, что требования покупателей нефти марки Urals составляют в среднем $30–40 за баррель, «или почти $1 млрд».

Reuters напоминал, что всего было загрязнено около 5 млн т нефти, попавшей в трубопровод «Дружба». На компенсации за нее «Транснефть» зарезервировала 23 млрд руб. ($371 млн), писал Reuters. Стоимость складывалась из расчета $15 за баррель, сообщала ранее «Транснефть». В сообщении Reuters указывалось, что единственной компанией, которая согласилась прокомментировать оказавшиеся в распоряжении Reuters данные, оказалась итальянская Eni. Однако там сообщили, что «подали претензии», а информацию о запрошенных суммах раскрывать не стали, сославшись на «коммерческие причины».

В «Транснефти» указали на это, сообщив, что Reuters не получил комментариев от упомянутых в новости компаний и «торопливо распространил не соответствующую действительности информацию». Редакцию агентства в «Транснефти» по итогам назвали «непрофессиональным сообществом».

«Компания вводит эмбарго на предоставление каких-либо данных этому непрофессиональному сообществу и будет рекомендовать аналогичные действия своим партнерам», — сообщили в «Транснефти»

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Экономика

В апреле белорусский «Белнефтехим» сообщил об ухудшении качества нефти, поступающей из России. В сырье были обнаружены хлорорганические соединения, концентрация которых превышала норму в десятки раз. В связи с загрязнением были приостановлены поставки в Белоруссию, на Украину, в Польшу и Германию. После этого пострадавшие от недопоставок компании потребовали у «Транснефти» компенсации и та зарезервировала на выплаты 23 млрд руб.

24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат пострадавшим — $15 за баррель.

Авторы: Людмила Подобедова, Артем Филипенок
При участии: Любовь Порываева
Теги: «Дружба», «Транснефть»
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