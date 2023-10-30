Как российские компании стремятся к технологическому суверенитету

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В 2021 году правительство утвердило перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, которые оказывают влияние на развитие смежных отраслей экономики (так называемые вытягивающие проекты. — РБК). Как отмечал зампред правительства России Юрий Борисов, акцент на мало- и среднетоннажной химии был сделан из-за стремления преодолеть зависимость от импорта.

Перечень включает в себя 73 проекта с объемом инвестиций 498 млрд руб. и потенциалом создания почти 4 тыс. новых рабочих мест. Что касается участников, это представители отраслевого бизнеса в 11 регионах России: как крупные химические компании — например, «Сибур Холдинг», — так и малые производители. Фонд развития промышленности уже выделил 1,6 млрд руб. льготных займов на поддержку проектов малой химии: меловых наполнителей, клеев-сплавов, перекиси водорода.

Все эти мероприятия реализуются в рамках стратегической инициативы правительства России «Развитие производств новых материалов». Кроме химической продукции, меры господдержки позволяют создавать отечественные композитные и полимерные материалы, изделия на их основе. Они применяются для производства электроники, лекарств, косметики, стройматериалов и в других отраслях. В конечном итоге российские разработки обладают высокой конкурентоспособностью и на мировом рынке, для чего производители могут воспользоваться и поддержкой по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Рассказываем о том, какие инновационные материалы производят российские компании и как они применяются в быту и производстве.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2018 года и нацелен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров из России. За это время число экспортеров в стране превысило 65 тыс., а центры поддержки экспорта открылись в 82 субъектах федерации.

От катка до самолета — где применяются композиты

Материалы, которые применяются как при авиастроении, так и для производства фитнес-товаров, — композиты. Наиболее распространенные полимерные композиты состоят из углеродного волокна с определенным плетением и связующего вещества, например, эпоксидной смолы.

Как замечал экс-президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, в части композитов импортозамещение успешно состоялось. Так, крылья и агрегаты механизации российского магистрального самолета МС-21, корпус научно-исследовательского судна «Пионер-М» выполнены из этих материалов. «У нас локализованная в стране технология. Это пример того, как мы, призвав наших ученых, научились производить углеволокно с нужными параметрами», — обращал внимание Сергеев в интервью РБК.

В спорте композиты также применимы. Отечественная компания «Пластмасс Групп» разработала сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), на основе которого был создан синтетический лед. Хоккейный каток можно собрать как пазл и установить на гладкую ровную поверхность вне зависимости от материала самой поверхности. По данным компании, коробки с синтетическим льдом уже стоят во Владивостоке, Новороссийске, Минске и других городах. Всего компания производит порядка 30 марок материалов, которые приходят на замену технологическим устаревшим металлическим сплавам, бронзе и так далее.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» создаются дополнительные информационные сервисы для бизнеса, при помощи которых производители могут быстрее и проще выйти на экспорт. Один из них — «Мой экспорт», предоставляющий доступ к государственным и бизнес-услугам в режиме «одного окна». Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил платформу в 2020 году. Экспортная география «Пластмасс Групп» включает в себя более 20 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, но в компании поясняют, что на сегодняшний день фокус внимания направлен на обеспечение российской промышленности и импортозамещение.

Кроме того, в 2021 году было утверждено создание инновационного научно-технологического центра «Композитная долина». Предполагается, что на базе центра высокотехнологические компании смогут разрабатывать и испытывать новые материалы и выпускать экспериментальные образцы. К 2024 году предполагается создать семь новых продуктов и технологий с высоким технологическим уровнем по результатам работы «Композитной долины».

Новейшее оборудование для отрасли сжиженного газа

Еще один проект, который должен помочь достичь технологического суверенитета России, — стратегическая инициатива правительства «Прорыв на рынки СПГ». В рамках него средне- и крупнотоннажные производства сжиженного природного газа обеспечиваются российским оборудованием. Одно из достижений — создание комплекса по крупнотоннажному производству сжиженного природного газа в поселке Усть-Луга. Поставкой оборудования на комплекс занималась компания «Газпром».

На разработку российского оборудования для сжижения природного газа правительство в 2022 году также выделило 6 млрд руб. Эти средства компенсируют затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К 2030 году в планах проекта изготовить 18 опытных образцов СПГ-оборудования. Кроме того, глава Минэнерго России Николай Шульгинов ранее сообщал о планах нарастить производство СПГ до 80–120 млн т к 2035 году.

Объем дополнительно привлеченных частных инвестиций производителей оборудования в отрасль до конца 2022 года оценивался исходя из обновленной версии паспорта проекта в 6,16 млрд руб. Один из таких производителей — тюменская компания «Интех», которая инвестировала 22 млн руб. в расширение местного производства и развивает направление интеллектуальных внутрискважинных работ. Программное обеспечение, созданное при содействии Минпромторга, позволит безопасно глушить, промывать, обрабатывать и закачивать сложные скважины без потери или снижения дебита, описывают созданный софт в компании. В 2020 году «Интех» запустила в индустриальном парке «Богандинский» Тюменской области производство сухих смесей для глушения. Сегодня предприятие выпускает 300 т высокотехнологичной продукции в год под свойства каждого месторождения и требования заказчиков. Условия для развития предприятий, создания конкурентной продукции и продвижения тюменских товаров на зарубежные рынки создаются благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». К примеру, в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» российские торгпредства помогут проанализировать контрагентов и подскажут, каким требованиям должен соответствовать экспортный товар и на каких профильных выставках его можно представить. ПО в настоящий момент тестируется на одном из месторождений «Газпром нефти», компания анонсирует выход продукта на российский рынок в 2023 году сразу после завершения испытаний.

Мы создаем комплексный спектр услуг для эффективной работы на месторождениях. Уже есть интерес к нашим возможностям со стороны не только российских партнеров, но и компаний из Египта и Узбекистана», — отметил директор «ИнТех» Андрей Коротченко. Меры поддержки в рамках нацпроекта помогают поставлять свои товары за рубеж и небольшим предприятиям. Представителям малого и среднего предпринимательства предлагают необходимый образовательный курс, маркетинговую поддержку, помогут найти рынки сбыта.

Еще один пример разработки нового поколения в отрасли — контейнер-цистерна для СПГ от «Уралкриомаш» (в составе концерна УВЗ входит в корпорацию «Ростех»). В этом типе контейнера сжиженный природный газ, этан и этилен могут перевозиться любыми видами наземного и водного транспорта, заявляет пресс-служба предприятия. Одно из преимуществ — внешняя оболочка контейнера из нержавеющей стали, позволяющая исключить пролив продукта при внешнем воздействии на цистерну.

«Уникальность этого контейнера-цистерны в расширенном температурном диапазоне эксплуатации: от минус 60°C до плюс 50°C, это абсолютно новое и единственное предложение на отечественном рынке», — говорит гендиректор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.