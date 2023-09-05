Доступ всегда и отовсюду: что помогает бизнесу выходить на экспорт

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), количество компаний-экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в России за 2022 год выросло на 13%. Если в 2021 году экспортом занимались 53 тыс. из 6 млн МСП, то в 2022 году таких предприятий уже 61 тыс. Для экспортеров очень важны три элемента: эффективно работающая инфраструктура, инструменты, которые помогают не теоретически, а практически, и, наконец, ресурсы, говорит генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина: «Второй и третий элементы, инструменты и ресурсы — это как раз то, что реализуется по национальным проектам».

Один из таких инструментов — цифровая платформа «Мой экспорт», созданная в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году платформе будет три года. Она создавалась для того, чтобы предоставлять экспортерам доступ к государственным и бизнес-услугам в режиме «одного окна». Онлайн-услуги помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности. Это касается также обучения и предоставления господдержки, поиска партнера, покупателя за рубежом, а также финансирования и страхования экспортных контрактов.

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина рассказывает: «Цифровые системы, работающие по принципу «одного окна», есть во многих странах. Однако мы первые, кто создал цифровую экосистему, удовлетворяющую потребности по различным направлениям». Функционал платформы состоит не только в том, чтобы заменить бумажные процессы на цифровые. Он гораздо шире — это обучение, консультации по таможне и логистике, продвижение на маркетплейсах и многое другое.

Российский экспортный центр — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В группу Российского экспортного центра входят собственно РЭЦ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), российский экспортно-импортный Росэксимбанк и «Школа экспорта РЭЦ». Цифровую платформу «Мой экспорт» РЭЦ запустил в 2020 году.

Что представляет собой «Мой экспорт» сегодня

На цифровой платформе «Мой экспорт» экспортерам в настоящий момент доступно свыше ста услуг по восьми направлениям, включающим в себя меры господдержки, сопровождение поставок, юридические услуги, бизнес-аналитику и так далее. Кроме того, на платформе работает b2b-маркетплейс услуг «Профессионалы экспорта», где компании могут найти аккредитованных подрядчиков и решить свои задачи в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

На какую господдержку могут рассчитывать экспортеры Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» для экспортеров действует комплексная система финансовых и нефинансовых мер господдержки. Например, механизмы финансирования участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, помощь компаниям при сертификации и лицензировании их продукции, компенсация на логистические затраты и так далее. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах, Минпромторге России, РЭЦ и «Агроэкспорте», а также в региональных Центрах поддержки экспорта.

Цифровизация взаимодействия экспортера с государством помогает компаниям быстрее получать поддержку на всех этапах внешнеэкономической деятельности, говорит вице-президент РЭЦ по стратегии цифровизации платформы «Мой экспорт» Алексей Скляр: «Это важно в том числе и для регионального бизнеса, который больше не должен ждать, когда в Москве наступит утро и можно будет позвонить, отправить документы или получить консультацию: услуги на цифровой платформе «Мой экспорт» доступны 24/7 в любом уголке страны».

Самые популярные услуги на платформе «Мой экспорт» Господдержка. Возмещение части затрат за участие в зарубежных выставках и ярмарках.

Отчет. Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей (в нем подробно описана динамика экспорта того или иного продукта, предпочтения покупателей в стране и ниши).

Господдержка. Транспортировка промышленных товаров и товаров АПК.

Документы. Сертификат свободной продажи.

Подбор маркетплейсов.

Популярность платформы продолжает набирать обороты. За первую половину 2023 года на ней зарегистрировались более 3,8 тыс. компаний. За эти полгода экспортерам оказано свыше 9 тыс. услуг. А сейчас общее количество зарегистрированных в экосистеме компаний превышает 20 тыс.

«Мой экспорт» в цифрах $92 млрд составил совокупный объем экспорта зарегистрированных на платформе экспортеров за 2022 год. 107 — общее количество услуг на платформе. С момента ее запуска в ноябре 2020 года их число выросло в 7,5 раза. Более 22 тыс. услуг заказывают экспортеры на платформе в среднем за год. Почти 57% компаний обратились за услугой повторно за все время существования платформы. Почти 1,5 тыс. активных пользовательских сессий ежедневно фиксируется на платформе. Более 450 экспертов в области ВЭД аккредитовались на b2b-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» за все время существования платформы. 8,3 балла из 10 — уровень удовлетворенности пользователей за все время существования платформы.

Какой потенциал у российских экспортеров

За прошлый год российский товарный экспорт установил исторический рекорд, составив почти $592 млрд. Почти треть этой суммы — $188 млрд — пришлась на несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). По словам Вероники Никишиной, в результате поддержки несырьевого неэнергетического экспорта государством количество российских компаний, вовлеченных в мировую торговлю, выросло на 57% за шесть лет. По данным гендиректора РЭЦ, если в 2016 году предприятий — экспортеров ННЭ насчитывалось 45,5 тыс., то в прошлом году их число выросло до 71,5 тыс.

По оценкам РЭЦ, к экспорту в краткосрочной перспективе готовы 133 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Сегмент МСП обладает колоссальным экспортным потенциалом, уверена Вероника Никишина. С каждым годом количество таких экспортеров увеличивается, и сейчас каждый шестой доллар несырьевого неэнергетического экспорта реализован именно МСП, подчеркнула она.

Гендиректор РЭЦ добавила, что при выходе на экспорт компании получают, во-первых, рост прибыли за счет расширения рынков сбыта. Во-вторых, возможность получать валютную выручку, а значит диверсифицировать финансовые потоки. И третье — повышают свою конкурентоспособность. «Если компания сегодня не выходит на внешний рынок и не конкурирует с иностранными аналогами на их территории, то завтра зарубежные компании, производящие аналогичную продукцию, могут забрать у нее долю российского рынка», — резюмировала Вероника Никишина.