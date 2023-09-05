Доступ всегда и отовсюду: что помогает бизнесу выходить на экспорт
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), количество компаний-экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в России за 2022 год выросло на 13%. Если в 2021 году экспортом занимались 53 тыс. из 6 млн МСП, то в 2022 году таких предприятий уже 61 тыс. Для экспортеров очень важны три элемента: эффективно работающая инфраструктура, инструменты, которые помогают не теоретически, а практически, и, наконец, ресурсы, говорит генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина: «Второй и третий элементы, инструменты и ресурсы — это как раз то, что реализуется по национальным проектам».
Один из таких инструментов — цифровая платформа «Мой экспорт», созданная в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году платформе будет три года. Она создавалась для того, чтобы предоставлять экспортерам доступ к государственным и бизнес-услугам в режиме «одного окна». Онлайн-услуги помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности. Это касается также обучения и предоставления господдержки, поиска партнера, покупателя за рубежом, а также финансирования и страхования экспортных контрактов.
Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина рассказывает: «Цифровые системы, работающие по принципу «одного окна», есть во многих странах. Однако мы первые, кто создал цифровую экосистему, удовлетворяющую потребности по различным направлениям». Функционал платформы состоит не только в том, чтобы заменить бумажные процессы на цифровые. Он гораздо шире — это обучение, консультации по таможне и логистике, продвижение на маркетплейсах и многое другое.
Российский экспортный центр — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В группу Российского экспортного центра входят собственно РЭЦ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), российский экспортно-импортный Росэксимбанк и «Школа экспорта РЭЦ». Цифровую платформу «Мой экспорт» РЭЦ запустил в 2020 году.
Что представляет собой «Мой экспорт» сегодня
На цифровой платформе «Мой экспорт» экспортерам в настоящий момент доступно свыше ста услуг по восьми направлениям, включающим в себя меры господдержки, сопровождение поставок, юридические услуги, бизнес-аналитику и так далее. Кроме того, на платформе работает b2b-маркетплейс услуг «Профессионалы экспорта», где компании могут найти аккредитованных подрядчиков и решить свои задачи в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
На какую господдержку могут рассчитывать экспортеры
Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» для экспортеров действует комплексная система финансовых и нефинансовых мер господдержки. Например, механизмы финансирования участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, помощь компаниям при сертификации и лицензировании их продукции, компенсация на логистические затраты и так далее. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах, Минпромторге России, РЭЦ и «Агроэкспорте», а также в региональных Центрах поддержки экспорта.
Цифровизация взаимодействия экспортера с государством помогает компаниям быстрее получать поддержку на всех этапах внешнеэкономической деятельности, говорит вице-президент РЭЦ по стратегии цифровизации платформы «Мой экспорт» Алексей Скляр: «Это важно в том числе и для регионального бизнеса, который больше не должен ждать, когда в Москве наступит утро и можно будет позвонить, отправить документы или получить консультацию: услуги на цифровой платформе «Мой экспорт» доступны 24/7 в любом уголке страны».
Самые популярные услуги на платформе «Мой экспорт»
- Господдержка. Возмещение части затрат за участие в зарубежных выставках и ярмарках.
- Отчет. Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей (в нем подробно описана динамика экспорта того или иного продукта, предпочтения покупателей в стране и ниши).
- Господдержка. Транспортировка промышленных товаров и товаров АПК.
- Документы. Сертификат свободной продажи.
- Подбор маркетплейсов.
Популярность платформы продолжает набирать обороты. За первую половину 2023 года на ней зарегистрировались более 3,8 тыс. компаний. За эти полгода экспортерам оказано свыше 9 тыс. услуг. А сейчас общее количество зарегистрированных в экосистеме компаний превышает 20 тыс.
«Мой экспорт» в цифрах
$92 млрд составил совокупный объем экспорта зарегистрированных на платформе экспортеров за 2022 год.
107 — общее количество услуг на платформе. С момента ее запуска в ноябре 2020 года их число выросло в 7,5 раза.
Более 22 тыс. услуг заказывают экспортеры на платформе в среднем за год.
Почти 57% компаний обратились за услугой повторно за все время существования платформы.
Почти 1,5 тыс. активных пользовательских сессий ежедневно фиксируется на платформе.
Более 450 экспертов в области ВЭД аккредитовались на b2b-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» за все время существования платформы.
8,3 балла из 10 — уровень удовлетворенности пользователей за все время существования платформы.
Какой потенциал у российских экспортеров
За прошлый год российский товарный экспорт установил исторический рекорд, составив почти $592 млрд. Почти треть этой суммы — $188 млрд — пришлась на несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). По словам Вероники Никишиной, в результате поддержки несырьевого неэнергетического экспорта государством количество российских компаний, вовлеченных в мировую торговлю, выросло на 57% за шесть лет. По данным гендиректора РЭЦ, если в 2016 году предприятий — экспортеров ННЭ насчитывалось 45,5 тыс., то в прошлом году их число выросло до 71,5 тыс.
По оценкам РЭЦ, к экспорту в краткосрочной перспективе готовы 133 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Сегмент МСП обладает колоссальным экспортным потенциалом, уверена Вероника Никишина. С каждым годом количество таких экспортеров увеличивается, и сейчас каждый шестой доллар несырьевого неэнергетического экспорта реализован именно МСП, подчеркнула она.
Гендиректор РЭЦ добавила, что при выходе на экспорт компании получают, во-первых, рост прибыли за счет расширения рынков сбыта. Во-вторых, возможность получать валютную выручку, а значит диверсифицировать финансовые потоки. И третье — повышают свою конкурентоспособность. «Если компания сегодня не выходит на внешний рынок и не конкурирует с иностранными аналогами на их территории, то завтра зарубежные компании, производящие аналогичную продукцию, могут забрать у нее долю российского рынка», — резюмировала Вероника Никишина.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2018 года и нацелен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров из России. За это время число экспортеров в стране превысило 55 тыс., а Центры поддержки экспорта открылись в 82 субъектах Федерации.
Для экспортеров также открыты семинары и курсы Школы экспорта РЭЦ, которые за шесть лет прошли более 25 тыс. компаний из 72 регионов России. Продажи продуктов питания в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за границей выросли в десять раз.
Кроме того, по нацпроекту ежегодно проводится всероссийский конкурс «Экспортер года», награждение в котором проходит в 20 номинациях.