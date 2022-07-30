Компания Hershey предупредила о дефиците шоколада и конфет на Хэллоуин
Американская кондитерская компания Hershey предупредила о возможном дефиците шоколадной продукции из-за глобального кризиса цепочек поставок. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Гендиректор The Hershey Company Мишель Бак предупредила, что в этом году компания не сможет удовлетворить спрос на праздник Хэллоуин. «Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос», — заявила она. Из-за кризиса цепочек поставок компания испытывает дефицит какао.
В The Hershey Company заявили, что причиной кризиса стали пандемия коронавируса и специальная военная операция на Украине.
Дефицит кондитерской продукции может настать уже осенью, во время Хэллоуина. На этот праздник приходится почти 10% годового объема продаж компании.
Также телеканал рассказал, что из-за кризиса цепочек поставок компания Klondike, принадлежащая Unilever, объявила о прекращении производства конфет Choco Taco.
В начале июня казахская фабрика АО «Лотте Рахат», которая принадлежит южнокорейской Lotte Confectionery (входит в состав Lotte Corporation), приостановила работу из-за дефицита сахара. В компании заявили, что в этом году фабрика сосредоточится на расширении линейки шоколада, поскольку для его производства требуется меньше сахара, чем для некоторых конфет.
Одной из причин дефицита сахара в Казахстане мог стать запрет правительства России вывозить зерно и сахар в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). На экспорт зерна запрет действует до 30 июня, а сахара — до 31 августа.