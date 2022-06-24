С упаковки шоколада Toblerone уберут маркировку «швейцарский»

Фото: Ben Gabbe / Getty Images

Производитель шоколадных батончиков с медом и миндальной нугой Toblerone перенесет часть производства из Берна в Словакию, в связи с чем с упаковки уберут маркировку «швейцарский», сообщает Reuters.

«С конца 2023 года мы запустим ограниченное производство Toblerone в Словакии», — сообщила представитель компании — производителя батончиков Mondelez Ливия Колмиц.

В соответствии со швейцарскими законами шоколад, произведенный за границей, не может называться «швейцарским». Mondelez придется убрать эту маркировку. Упаковку переделают летом, на ней будет указано, что батончики Toblerone «созданы в Швейцарии» (established in Switzerland), рассказала Колмиц.

При этом Mondelez намерена остаться в Швейцарии, отметила она, исключив сокращение рабочих мест.

Швейцарский шоколад Toblerone производится в Берне уже более сотни лет. Теперь часть батончиков будет выпускаться на фабрике Mondelez в Братиславе, где уже изготавливают шоколад Milka и Suchard.

О своем решении руководство компании уведомило сотрудников бернской фабрики в начале недели, сообщает SRF со ссылкой на несколько источников.

Читайте на РБК Pro Pro Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro ОКР: что это за расстройство и как его лечат ОКР: что это за расстройство и как его лечат Статьи Pro «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя Инструкции Pro Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Статьи Pro Как сэкономить на налогах с помощью интеллектуальной собственности Как сэкономить на налогах с помощью интеллектуальной собственности Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари

Шоколад Toblerone был придуман в 1908 году Теодором Тоблером и Эмилем Бауманом. Название состоит из фамилии Tobler и слова torrone (с итальянского — медово-миндальная нуга). Треугольная форма батончиков охраняется законом с 1909 года. Изображение горы Маттерхорн (форма Toblerone напоминает гору) появляется на упаковке с 1970 года.

Mondelez выпускает шоколад Alpen Gold, Milka и Marabou, пирожное Barni, шоколадные конфеты Daim, леденцы Halls, печенье Oreo, крекеры TUC и др.