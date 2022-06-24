С упаковки шоколада Toblerone уберут маркировку «швейцарский»
Производитель шоколадных батончиков с медом и миндальной нугой Toblerone перенесет часть производства из Берна в Словакию, в связи с чем с упаковки уберут маркировку «швейцарский», сообщает Reuters.
«С конца 2023 года мы запустим ограниченное производство Toblerone в Словакии», — сообщила представитель компании — производителя батончиков Mondelez Ливия Колмиц.
В соответствии со швейцарскими законами шоколад, произведенный за границей, не может называться «швейцарским». Mondelez придется убрать эту маркировку. Упаковку переделают летом, на ней будет указано, что батончики Toblerone «созданы в Швейцарии» (established in Switzerland), рассказала Колмиц.
При этом Mondelez намерена остаться в Швейцарии, отметила она, исключив сокращение рабочих мест.
Швейцарский шоколад Toblerone производится в Берне уже более сотни лет. Теперь часть батончиков будет выпускаться на фабрике Mondelez в Братиславе, где уже изготавливают шоколад Milka и Suchard.
О своем решении руководство компании уведомило сотрудников бернской фабрики в начале недели, сообщает SRF со ссылкой на несколько источников.
Шоколад Toblerone был придуман в 1908 году Теодором Тоблером и Эмилем Бауманом. Название состоит из фамилии Tobler и слова torrone (с итальянского — медово-миндальная нуга). Треугольная форма батончиков охраняется законом с 1909 года. Изображение горы Маттерхорн (форма Toblerone напоминает гору) появляется на упаковке с 1970 года.
Mondelez выпускает шоколад Alpen Gold, Milka и Marabou, пирожное Barni, шоколадные конфеты Daim, леденцы Halls, печенье Oreo, крекеры TUC и др.