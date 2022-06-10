Lotte в Казахстане приостановила выпуск конфет из-за дефицита сахара

Компания «Лотте Рахмат», которая принадлежит южнокорейской Lotte, приостановила производство некоторых конфет, в том числе ирисок и карамели, из-за нехватки сахара. Одна из фабрик компании находится в простое до середины июня

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Из-за нехватки сахара фабрика АО «Лотте Рахат», которая принадлежит южнокорейской Lotte Confectionery (входит в состав Lotte Corporation), приостановила работу, а производство ирисок и карамели пока прекратили, поскольку для этого не хватает сахара, сообщил председатель правления компании Константин Федорец, передает informburo.kz.

Продукция АО «Лотте Рахат» производится на двух фабриках — в Алма-Ате и Шымкенте. В ассортименте компании — более 400 наименований товаров в 14 категориях, в том числе шоколад, конфеты, вафли и другие. В 2013 году южнокорейская Lotte Confectionery приобрела основной пакет акций АО «Рахат», а в 2019 году увеличила свою долю до 95,56%. В апреле 2021 года решением совета директоров АО «Рахат» компания переименована в акционерное общество «Лотте Рахат».

Он отметил, что компания в этом году сосредоточится на расширении линейки шоколада, поскольку для его производства требуется меньше сахара, чем для некоторых конфет.

«Сейчас мы не производим «барбариски» и ириски, хотя спросом они пользуются. «Барбарис» — это традиционный, вкусный, но очень сахарозатратный продукт. Мы отказались от всех продуктов, на которые уходит много сахара, потому что его просто нет. Фабрика в Шымкенте пока стоит, но в середине июня мы ожидаем поставку и продолжим работать», — заявил Федорец.

По его словам, сырье для фабрик можно покупать у отечественных производителей, но они покрывают всего 30% потребности рынка, в то время как из-за запрета на экспорт сахара из России и акцизов на импорт из других стран каждая тонна сырья становится на 35% дороже. Федорец сообщил, что компания сейчас покупает сахар у всех казахстанских заводов и везет индийский сахар из Бельгии. Он отметил, что качество продукта казахстанских производителей оставляет желать лучшего.

Он также отметил, что правительство выдает квоты на беспошлинный ввоз 1,6 тыс. т сырья при потребности 20 тыс. т, из-за чего производители не могут покрыть внутренний спрос.

Читайте на РБК Pro Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro На грани рецессии: чем грозят торговые войны Китая и США. Инвестдайджест На грани рецессии: чем грозят торговые войны Китая и США. Инвестдайджест Статьи Pro Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам Статьи Pro x The Economist В Европе энергетический кризис. Насколько он опасен для экономики В Европе энергетический кризис. Насколько он опасен для экономики Статьи Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи

«Казахстан сидел на российском беспошлинном сахаре, а когда экспорт закрыли, нам стало негде его брать. Мы скупаем сейчас все, что есть у местных производителей, но этого мало. Настал их звездный час, они работают на полную мощность, но все равно используют импортный бразильский тростник», — сказал глава предприятия.

В середине марта российское правительство запретило вывозить зерно и сахар в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). На экспорт зерна запрет действует до 30 июня, а сахара — до 31 августа. Мера имеет ряд исключений, в том числе поставки за пределы России будут возможны для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Это решение власти объяснили защитой национального продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.