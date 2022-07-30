Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США рецессии Экономика, 03:50
S&P ухудшило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте Экономика, 03:36
Захарова отвергла обвинения Софии в коррумпировании болгарских элит Политика, 03:15
Роскомнадзор потребовал от «Почты России» объяснений из-за утечки данных Общество, 02:44
Володин обвинил в предательстве покинувших страну из-за спецоперации Политика, 02:23
Полянский осудил передачу Западом ВСУ дальнобойной артиллерии Политика, 01:55
Госдеп не будет запрашивать встречу Лаврова и Блинкена на саммите АСЕАН Политика, 01:33
В Москве задержали руководство хостела после гибели людей при пожаре Общество, 01:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
КТК вернулся к штатному режиму работы Бизнес, 01:20
Сотрудники Ижевского автозавода попросили Путина спасти предприятие Общество, 00:28
CNN узнал о просьбе Москвы включить в обмен осужденного в ФРГ Красикова Политика, 00:26
«Газпром» опубликовал документы по состоянию турбин для «Севпотока» Политика, 00:16
В Белом доме не исключили причисление России к спонсорам терроризма Политика, 00:03
В розданной российским спортсменам добавке нашли допинг. Что важно знать Спорт, 00:01
Экономика ,  
0 

Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США рецессии

Американская экономика вступила в рецессию. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, передает газета New York Post.

«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете... Уолл-стрит рушится, мы находимся в рецессии», — сказал он.

Глава Минфина США заявила о переходном состоянии американской экономики
Политика
Фото:Lee Jin-man / POOL / EPA / ТАСС

В четверг департамент торговли США опубликовал экономические показатели за II квартал 2022 года. Согласно нему, ВВП страны опустился 0,9%. Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%.

Президент США Джо Байден, комментируя отчет, заявил что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток ФРС снизить инфляцию путем повышения ставки.

При этом глава Казначейства США Джанет Йеллен подчеркивала, что признаков рецессии в стране нет. По словам Йеллен, в настоящий момент американская экономика находится в переходном состоянии. Она подчеркнула, что рецессия — это «широкомасштабное ослабление экономики», которое включает в себя значительные сокращения штатов в компаниях, закрытие предприятий, проблемы с финансами домашних хозяйств и замедление активности частного сектора. «Это не то, что мы наблюдаем прямо сейчас», — подчеркнула она.

Теги
США Нью-Йорк Уолл-стрит рецессия ВВП
Материалы по теме
Глава Минфина США заявила о переходном состоянии американской экономики
Политика
ВВП США показал падение второй квартал подряд
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter