Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США рецессии

Американская экономика вступила в рецессию. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, передает газета New York Post.

«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете... Уолл-стрит рушится, мы находимся в рецессии», — сказал он.

В четверг департамент торговли США опубликовал экономические показатели за II квартал 2022 года. Согласно нему, ВВП страны опустился 0,9%. Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%.

Президент США Джо Байден, комментируя отчет, заявил что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток ФРС снизить инфляцию путем повышения ставки.

При этом глава Казначейства США Джанет Йеллен подчеркивала, что признаков рецессии в стране нет. По словам Йеллен, в настоящий момент американская экономика находится в переходном состоянии. Она подчеркнула, что рецессия — это «широкомасштабное ослабление экономики», которое включает в себя значительные сокращения штатов в компаниях, закрытие предприятий, проблемы с финансами домашних хозяйств и замедление активности частного сектора. «Это не то, что мы наблюдаем прямо сейчас», — подчеркнула она.