Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики

Усиление протекционизма и фрагментация торговли усугубляют уже продолжающийся десятилетиями спад мировой экономики, заявил глава BIS. Угрозу экономике представляют не только геополитические кризисы, но и торговая война Трампа

Фото: Jackie Matthews / Shutterstock

Инициированная США торговая война и сложная ситуация в геополитике подрывают давно устоявшийся экономический порядок и угрожают мировой финансовой системе, говорится в ежегодном отчете Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

Глава BIS, который часто называют «центробанком центробанков», Агустин Карстенс заявил, что мировая экономика достигла «переломного момента» и вступила в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». Особую обеспокоенность, по словам Карстенса, вызывают усиление протекционизма и фрагментация торговли, поскольку они усугубляют уже продолжающийся десятилетиями спад экономики.

На устойчивость мировой экономики к потрясениям также влияют такие факторы, как старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы в цепочках поставок. Еще более уязвимой финансовую систему делает высокий уровень государственного долга, связанный с повышением процентных ставок, который снижает способность правительств тратить средства для выхода из кризисов. «Эта тенденция больше не может продолжаться», — сказал Карстенс (цитата по Reuters).

Reuters отмечает, что отчет BIS был опубликован спустя почти полгода «интенсивных геополитических потрясений». В феврале американский президент Дональд впервые объявил о планах Вашингтона ввести таможенные пошлины. Однако Карстенс не был слишком критичным по отношению к Трампу, в том числе отвечая на вопрос о его нападках в адрес главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. «В определенные моменты следует ожидать возникновения трений. Это почти закономерно», — прокомментировал он.

Международный валютный фонд (МВФ) также отмечал, что торговая война заметно ухудшила перспективы мирового экономического роста. По оценкам МВФ, глобальная экономика в 2025 году вырастет только на 2,8%, хотя еще январские оценки предполагали повышение на 3,3%. При этом в докладе фонда отмечалось, что, несмотря на усиление протекционизма, международная кооперация устоит — торговые партнеры будут искать обходные пути для доступа на рынки «закрытых» стран. Однако адаптация к новым правилам игры потребует заметного наращивания вложений.