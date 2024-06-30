В Европе выразили опасения из-за дешевых российских удобрений

Дешевые удобрения из России могут вытеснить европейских производителей из Европы, считают представители отрасли. Они связывают это с ценами на газ и задумываются о выходе на рынок США, поскольку там цены на энергоресурсы ниже

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Поток дешевых российских удобрений может вытеснить из бизнеса или с континента европейских производителей, создавая угрозу продовольственной безопасности. Об этом Financial Times заявили представители производителей питательных веществ.

Вводимые против России санкции предусматривают исключение для импорта российских удобрений, чтобы избежать продовольственного кризиса. По данным издания, поставки некоторых видов удобрений, например карбамида, из России в Европу после начала боевых действий на Украине выросли.

Так, согласно статистике Eurostat, треть поставляемого в Европу карбамида идет из России, а объем импорта российского продукта в 2023 году приближается к рекордному уровню. Согласно таможенным данным, в прошлом году Польша импортировала российского карбамида на сумму более $230 млн (для сравнения: в 2021 году — чуть более $84 млн).

«Сейчас мы буквально завалены удобрениями из России, которые значительно дешевле наших удобрений по той простой причине, что они платят за природный газ сущие гроши по сравнению с нами, европейскими производителями», — заявил исполнительный директор крупнейшего немецкого производителя аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.

Азотные удобрения, необходимые для сельскохозяйственных культур, производятся из природного газа.

Эксперт по продовольственной безопасности британского аналитического центра Chatham House Тим Бентон считает, что по мере того, как мир становится все более «противоречивым», Европе, возможно, придется переключить внимание с эффективности рынка на «безопасность наших поставок».

«Каков риск для нашей продовольственной безопасности? И должны ли мы, следовательно, выплачивать страховую премию за риски, поощряя местную промышленность [выживать] в периоды, когда она не конкурентоспособна на мировом рынке?» — задается вопросом Бентон.

Гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group Бенджамин Лакатос говорит, что «для европейской индустрии удобрений наступают кризисные годы». В июне MET объявила о намерении приобрести контрольный пакет акций литовского производителя удобрений Achema. По словам Лакатоса, поскольку 70–80% текущих затрат компании, производящей удобрения, приходится на природный газ, рост цен на газ и энергоносители затронет отрасль быстрее, чем другие секторы.

FT отмечает, что в последнее время крупные игроки в этой области начали уходить с европейского рынка. В качестве примера газета приводит крупнейший в мире химический концерн BASF, который сократил деятельность в Европе, в том числе по производству удобрений, и сосредоточил новые инвестиции в США и Китае, где цены ниже.

Цингр считает, что, скорее всего, «рано или поздно» все производители последуют этому примеру. SKW ведет переговоры об установке линии по производству аммиака в США: «[Там] мы сможем получать гораздо более дешевый природный газ, гораздо более дешевую электроэнергию и получать субсидии в рамках закона о снижении инфляции».

Закон о снижении инфляции (IRA) был подписан летом 2022 года. Он предоставляет субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования и др. при условии, что эти товары выпущены в США. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой торговой войне между США и ЕС.

Весной президент норвежской компании Yara (один из крупнейших в мире производителей азотных минеральных удобрений) Свейн Торе Хольсетер предупреждал, что Европа становится зависимой от российских удобрений, как это было с газом.