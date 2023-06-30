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С состоятельных россиян за год собрали более ₽1 трлн

«Ведомости»: за год по повышенной ставке НДФЛ 15% собрали свыше ₽1 трлн
Федеральный бюджет получил на 70% больше ожидаемой Минфином суммы. В министерстве объяснили динамику высокими выплатами дивидендов и доначислением налога
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За прошлый год поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ составили 1,013 трлн руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за 2022-й.

Повышенная ставка НДФЛ — 15% — применяется для россиян с ежегодным доходом более 5 млн руб. Это соответствует месячной зарплате 416,7 тыс. руб. и выше. Причем взимается налог не со всего дохода физического лица, а только с той его части, что превышает 5 млн руб. в год. Остальная часть заработка облагается по ставке 13%.

В федеральный бюджет поступает 2 п.п. из 15%, остальные 13% направляют в бюджеты субъектов страны.

Их этих средств федеральный бюджет получил 132 млрд руб. — на 70% больше ожидаемой Минфином суммы, в законе о бюджете упоминалось о 78,6 млрд руб. В прошлом году повышенный НДФЛ принес в консолидированный бюджет почти на 60% меньше, 636 млрд руб. Представитель Минфина рассказал изданию, что «такой рост в прошлом году связан с увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат». Другой причиной, добавил он, стали доначисления ФНС по доходам, полученным в 2021 году.

Минфин прогнозирует, что в этом году поступления от НДФЛ по повышенной ставке достигнут 144,7 млрд руб., в следующем — 156,5 млрд руб., а в 2025-м — 168,2 млрд руб., говорится в пояснительной записке к закону о федеральном бюджете.

Дополнительные поступления федерального бюджета от повышения ставки НДФЛ перечисляются в благотворительный фонд «Круг добра», созданный в январе 2021 года по указу Путина.

Деньги идут на борьбу с орфанными и тяжелыми заболеваниями, такими как СМА (спинальная мышечная атрофия). По данным сайта фонда, за год существования тот обеспечил лекарствами более 2 тыс. детей и направил 37,9 млрд руб. на медицинскую помощь и закупку медикаментов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
НДФЛ повышенные налоги федеральный бюджет
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