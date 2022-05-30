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В Иране заявили об увеличении доходов от экспорта энергоресурсов на 60%

Доходы Ирана от нефтехимической промышленности за два месяца этого года достигли $2,4 млрд, тогда как в прошлом году показатель за аналогичный период составил $1,5 млрд, сообщили в министерстве нефти страны

Доходы Ирана от экспорта энергоресурсов за период с 20 марта увеличились на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Irna со ссылкой на отдел по связям с общественностью министерства нефти страны.

«Доходы от экспорта нефти, газового конденсата, природного газа, нефтепродуктов, продуктов нефтехимии за два месяца текущего года (календарный год в Иране начался 20 марта — РБК) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 60%», сообщили в министерстве.

Так, за апрель и май этого года доходы Ирана от нефтехимической промышленности достигли $2,4 млрд, тогда как в прошлом году показатель за аналогичный период составил $1,5 млрд, пишет агентство.

В конце апреля глава Центробанка Ирана Али Салехабади говорил, что Иран полностью получает доход от экспорта, в том числе от продажи нефти. Тогда он отмечал, что за один месяц (с 20 марта) были установлены «хорошие результаты в области валютной выручки».

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Линда Томас-Гринфилд

Материал дополняется

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