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Падение цен на нефть ,  
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Цена на нефть Brent превысила $26 за баррель

Нефтяные котировки утром 30 апреля пошли в рост вслед за американской биржей. WTI прибавила в цене 15%
NASDAQ NASDAQ 8 914,71 +3,57%
Dow Jones DJIA 24 633,86 +2,21%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На торгах утром 30 апреля нефтяные котировки пошли в рост. Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляют более 10% и доходят до $26,6 за баррель. Американская WTI на торгах в Нью-Йорке в плюсе на 15,21% — $17,35 за баррель с поставкой в июне, свидетельствуют данные торгов.

Накануне американский рынок акций начал расти на фоне сообщений о том, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты в ходе лечения COVID-19. По состоянию на 22:30 мск индекс S&P 500 вырос на 3,15% до 2953,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones — на 2,61% до 24 729,79 пункта, Nasdaq — на 3,96% до 8948,45 пункта. Акции американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, занимавшейся разработкой препарата, к закрытию торгов выросли на 8,28%, до $84,88 за акцию.

После резкого падения нефтяных котировок в начале марта, 12 апреля странам ОПЕК+ удалось согласовать новое сокращение нефтедобычи, однако цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне. 

Накануне глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что в ближайшее время не стоит ожидать восстановления цен на нефть. По его словам, ситуация на энергорынке может улучшиться во второй половине года по мере снятия ограничений из-за коронавируса и сокращения запасов за счет новой сделки стран-экспортеров.

По данным Международного энергетического агентства, в апреле потребление нефти может обрушиться на 30%, а по итогам всего 2020 года — примерно на 10%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: нефть, цены на нефть, Brent, WTI
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