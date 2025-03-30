Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализации

Санитарно-гигиенические условия проживания россиян заметно улучшились за два года, следует из обнародованных итогов исследования Росстата. Выгребными ямами пользуются 13,7% домохозяйств против 18,2% в 2022 году

Фото: Михаил Мордасов / ТАСС

Почти 92% российских домохозяйств располагают туалетами в своей квартире или в доме, и более 77% домохозяйств имеют возможность удалять сточные воды в централизованную канализацию, следует из обнародованных 28 марта результатов исследования Росстата об условиях жизни в России (РБК их изучил).

Санитарно-гигиенические условия проживания россиян заметно улучшились по сравнению с предыдущим таким исследованием, проводившимся в 2022 году.

Данные собирались путем личного опроса в мае—июне 2024 года среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах страны. Результаты распространяются на все частные домохозяйства и на все население, проживающее в них. Домохозяйство может состоять и из одного человека.

Меньше выгребных ям

В 2024 году доля домохозяйств, у которых туалет находится в квартире или в доме, достигла 91,8% — против 89,1% в 2022 году и 88,8% в 2020-м. Туалетом в местах общего пользования, в отдельном строении или дворовой пристройке пользуются только 7,8% домохозяйств, тогда как в 2020 и 2022 годах таковых было около 10,4%. Еще 0,4% респондентов сообщили в 2024 году, что у них отсутствует туалет.

Удаление сточных вод в централизованную канализацию в 2024 году осуществляли 77,1% всех домохозяйств, проживающих в России. Однако 6,2% использовали индивидуальную канализационную систему (включая септик), а 13,7% удаляли сточные воды через систему труб в выгребные ямы и т.п. Еще 3% заявили, что у них отсутствует система канализации.

По сравнению с 2022 годом доля россиян с доступом к централизованной канализации увеличилась на 4,5 п.п. (показатели в 2022 и 2020 годах были практически идентичными, 72,6%), но выросла и доля домохозяйств, пользующихся индивидуальными канализационными системами, — с 4,8 до 6,2%. Рост произошел за счет того, что доля домохозяйств, использующих систему труб с выгребными ямами, сократилась с 18,2 до 13,7%.

Систему труб с выгребными ямами эксплуатируют 53,1% из числа домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах, а индивидуальной канализацией (включая септик) пользуются 23,1% таких домохозяйств. Сопоставление данных 2024 и 2022 года показывает, что часть россиян, проживающих в индивидуальных домах, которые прежде вообще не имели канализации или пользовались выгребными ямами, улучшили свои условия и перешли на индивидуальную канализацию или подключились к централизованной канализации.

Рост доли домохозяйств с системами, альтернативными центральной канализации, может быть связан с переселением части граждан в частные дома, отмечали в Росстате в 2021 году. В 2024 году ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в России увеличился на 6% к 2023-му — до 62,3 млн кв. м. На ИЖС пришлось уже почти 58% всего вводимого жилья. Кроме того, власти продолжают программу расселения аварийного жилья. К 2030 году правительство намерено переселить более 1,1 млн человек из непригодного для проживания жилищного фонда (накопленным итогом с 2019 года), следует из Единого плана правительства по достижению национальных целей развития.

Согласно данным национальной переписи населения, проводившейся осенью 2021 года, в стране насчитывалось 64,07 млн домохозяйств, из которых 26% проживали в индивидуальных домах, 73% — в отдельных квартирах и 1% — в коммунальных квартирах.

Из числа домохозяйств, указавших виды благоустройства (51,47 млн), 61%, или 31,19 млн, сообщили, что водоотведение (канализацию) осуществляют через централизованную систему, 8% (4,3 млн) — через индивидуальную систему, 14% (7,42 млн) — через систему труб в выгребные ямы и т.п.

Жилищные условия

По данным исследования Росстата за 2024 год, средний размер общей площади жилья в расчете на члена домохозяйства составил 27,23 кв. м. Это больше, чем показывало исследование 2022 года (24,3 кв. м). По данным Минстроя, в 2024-м обеспеченность жильем составила 29,4 кв. м на человека, а к 2030 году президент Владимир Путин поставил задачу довести обеспеченность минимум до 33 кв. м.

В 2024 году 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из всех домохозяйств 62,6% пользовались сетевым газом, 3,5% — сжиженным газом в баллонах, 8,7% не имели возможности пользоваться бытовым газом.

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