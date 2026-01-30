Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Поездки в ОАЭ внесли в расчет недельной инфляции, исходя из анализа потребительского рынка и покупательского спроса, сообщили в Росстате. Там пояснили, что пересмотр позволяет точнее учитывать структуру потребительских расходов

Фото: Duan Minfu / XinHua / Global Look Press

Ежегодный пересмотр набора товаров и услуг позволяет точнее учитывать реальную структуру потребительских расходов российских домохозяйств при расчете инфляции в России. Об этом сообщили РБК в Росстате, комментируя включение поездок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в недельную оценку инфляции.

Ранее этот параметр учитывался при расчетах как годовой, так и месячной инфляции, но при оценке недельной на него не опирались. Каждый месяц отслеживались цены на поездки в Египет, ОАЭ (в последние — с 2021 года), Турцию, отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии, страны Закавказья, Белоруссию, а также цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России.

«С 2026 года на основе анализа потребительского рынка и покупательского спроса поездки в ОАЭ и на Черноморское побережье России включены в недельный расчет оценки индекса потребительских цен в части наблюдения за услугами», — сообщили в Росстате. В ежемесячном наблюдении показатель также сохранен, уточнила служба.

Там также обратили внимание, что набор останется неизменен в течение года, поскольку это обязательное условие методологии для сопоставимости цен общей корзины.

Как уточнили в Росстате, в 2026 году ежемесячное наблюдение за потребительскими ценами проводится по 558 товарам и услугам, еженедельная же оценка индекса потребительских цен (ИПЦ) строится на анализе динамики цен по 110 позициям.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение во времени стоимости потребительской корзины — набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством. Служит основным индикатором инфляции. Если индекс больше 100%, то это инфляция, если меньше — дефляция.

В набор для ежемесячного отслеживания инфляции Росстат ранее включил печень птицы, помаду и «жидкие средства для стирки, пользующиеся устойчивым спросом». Также отдельной позицией стал кефир, в перечень внесли компримированный природный газ, строительные блоки и услугу курьерской доставки. При этом из него убрали расходы на стационарный телефон, междугороднюю телефонную связь, санитарно-гигиенические маски и др. Росстат пояснил, что эти услуги со временем утратили актуальность.