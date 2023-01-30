В Монголии заявили о «двойных санкциях» из-за конфликта на Украине

Монголия импортирует топливо из России, и поскольку многие российские энергетические компании и банки находятся под санкциями, страна сталкивается с проблемами оплаты. Также Монголия лишилась навигационных сборов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Спецоперация России на Украине и последующее введение антироссийских санкций США и союзников нанесли финансовый ущерб экономике Монголии, включая падение доходов авиакомпаний и проблемы с импортом необходимых российских товаров. Об этом заявил монгольский премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ в интервью Financial Times.

Он отметил, что речь идет о «двойных санкциях в отношении Монголии, хотя это не наша вина».

Авиакомпании, которые когда-то выполняли рейсы из Европы в Азию через воздушное пространство России, также летали над территорией Монголии, за что они платили Улан-Батору «навигационные сборы». Однако введенные Москвой ответные меры на запрет полетов вынудили многие европейские авиакомпании облетать российскую территорию над Северным полюсом, либо по южному маршруту через Центральную Азию и Турцию.

«Во-вторых, мы импортируем топливо из России, и поскольку [российские энергетические] компании и банки находятся под санкциями, мы сталкиваемся с проблемами оплаты», — подчеркнул Оюн-Эрдэнэ.

Он добавил, что дефицит таких товаров, как дизельное топливо, подсолнечное масло и оборудование для горнодобывающей промышленности, привел к «сбоям в производстве некоторых продуктов, которые используют ежедневно».

«Ситуация на Украине — это не просто конфликт между двумя странами. Это оказывает негативное и огромное влияние на мировую экономику и особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию», — подчеркнул он.

По словам Оюн-Эрдэнэ, экономические санкции должны вводиться после тщательных исследований, потому что они оказывают обширное воздействие и негативное влияние на другие страны.

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что поставки нефтепродуктов из России крайне важны для Монголии, поскольку позволяют обеспечивать страну относительно недорогим топливом.

Sky News передавал слова политика, что Монголия импортирует из России практически 100% горюче-смазочных материалов — это объясняется в первую очередь тем, что Монголия не имеет выхода к морю и находится между Россией и Китаем.

Амарсайхан рассказал, что Улан-Батор хочет добиться диверсификации, причем не только в газовой сфере. Монголия хочет развивать сотрудничество с Австралией по поставкам СПГ.