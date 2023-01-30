В Монголии заявили о «двойных санкциях» из-за конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Сложность майнинга биткоина достигла нового исторического максимума Крипто, 10:34
В чем отличие социальной сети ЯRUS от других РБК +, 10:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:34
Рябков пообещал продолжить переговоры с США по «деликатной материи» Политика, 10:33
Овечкин в третьем матче подряд не забил бывшему российскому одноклубнику Спорт, 10:30
«Ростелеком» подорожал на 10% на новости о возможной покупке «МегаФона» Инвестиции, 10:30
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 10:23
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
МОК сообщил об успешной практике допуска россиян к соревнованиям Спорт, 10:23
Как электронная регистрация недвижимости влияет на рынок РБК +, 10:15
Росреестр зафиксировал рекорд по числу ипотечных сделок в Москве Недвижимость, 10:10
Что ждет рынок FTL-перевозок в России в 2023 году РБК +, 10:09
Умерла первая исполнительница роли Уэнздей в «Семейке Аддамс» Общество, 10:05
Директор по маркетингу Evrone — о рассылках и работе с IT-сообществом РБК Компании, 10:02
Как использовать криптовалюту для международных расчетов Pro, 10:01
Война санкций ,  
0 

В Монголии заявили о «двойных санкциях» из-за конфликта на Украине

Премьер Монголии: страна попала под «двойные санкции» из-за конфликта на Украине
Монголия импортирует топливо из России, и поскольку многие российские энергетические компании и банки находятся под санкциями, страна сталкивается с проблемами оплаты. Также Монголия лишилась навигационных сборов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Спецоперация России на Украине и последующее введение антироссийских санкций США и союзников нанесли финансовый ущерб экономике Монголии, включая падение доходов авиакомпаний и проблемы с импортом необходимых российских товаров. Об этом заявил монгольский премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ в интервью Financial Times.

Он отметил, что речь идет о «двойных санкциях в отношении Монголии, хотя это не наша вина».

Авиакомпании, которые когда-то выполняли рейсы из Европы в Азию через воздушное пространство России, также летали над территорией Монголии, за что они платили Улан-Батору «навигационные сборы». Однако введенные Москвой ответные меры на запрет полетов вынудили многие европейские авиакомпании облетать российскую территорию над Северным полюсом, либо по южному маршруту через Центральную Азию и Турцию.

«Во-вторых, мы импортируем топливо из России, и поскольку [российские энергетические] компании и банки находятся под санкциями, мы сталкиваемся с проблемами оплаты», — подчеркнул Оюн-Эрдэнэ.

Он добавил, что дефицит таких товаров, как дизельное топливо, подсолнечное масло и оборудование для горнодобывающей промышленности, привел к «сбоям в производстве некоторых продуктов, которые используют ежедневно».

«Ситуация на Украине — это не просто конфликт между двумя странами. Это оказывает негативное и огромное влияние на мировую экономику и особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
«Хвастаться — нехорошо». Как перестать обесценивать свои достижения
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике
«Да-да, штрафовать не будут»: пять мифов про новые уведомления по налогам
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда

По словам Оюн-Эрдэнэ, экономические санкции должны вводиться после тщательных исследований, потому что они оказывают обширное воздействие и негативное влияние на другие страны.

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что поставки нефтепродуктов из России крайне важны для Монголии, поскольку позволяют обеспечивать страну относительно недорогим топливом.

Sky News передавал слова политика, что Монголия импортирует из России практически 100% горюче-смазочных материалов — это объясняется в первую очередь тем, что Монголия не имеет выхода к морю и находится между Россией и Китаем.

Амарсайхан рассказал, что Улан-Батор хочет добиться диверсификации, причем не только в газовой сфере. Монголия хочет развивать сотрудничество с Австралией по поставкам СПГ.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Монголия санкции Украина
Материалы по теме
Россияне составили половину от числа туристов в Монголии в 2022 году
Общество
ЕС продлил санкции против России из-за военной операции на Украине
Политика
Нуланд назвала условия для смягчения антироссийских санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter