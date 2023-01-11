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Россияне составили половину от числа туристов в Монголии в 2022 году

Власти Монголии: каждый второй турист в стране в 2022 году был из России

Из почти 300 тыс. туристов, посетивших Монголию в 2022 году, половину составили россияне, сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на Министерство окружающей среды и туризма страны.

По данным ведомства, всего в Монголии в прошлом году побывали 290,4 тыс. туристов, россиян среди них было 145 тыс. Доход туристического сектора составил $350 млн.

В допандемийный 2019-й в Монголию приехали более 577 тыс. туристов, больше всего — из Китая (168 тыс.). В 2020-м и 2021-м страну суммарно посетили менее чем 90 тыс. путешественников, указывает «Монцамэ».

Для россиян в Монголии действует 30-дневный безвизовый режим. Прямых авиарейсов из Москвы в Улан-Батор нет, возможен перелет с пересадкой через Стамбул. Из Иркутска, который находится недалеко от границы с Монголией, в столицу страны можно добраться поездом, самолетом (рейсы выполняет Aeromongolia) или по автомобильной дороге.

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