Бизнес выступил против замены тюремных сроков кратными штрафами

Бизнес просит правительство не вводить кратные штрафы за экономические преступления. Предложенная Дмитрием Медведевым реформа может спровоцировать рост коррупции, объясняют предприниматели

Фото: Lori

Никто не заплатит

Две деловые орг​анизации, представляющие интересы крупного и малого бизнеса – РСПП и «Опора России» –​​​ выступили против введения кратных штрафов за тяжкие и особо тяжкие экономические преступления и замену ими наказания в виде лишения свободы.

В феврале 2013 года вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров на Всероссийском совещании прокуроров заявил, что введение кратных штрафов за экономические преступления принесет казне дополнительно до 1 трлн руб. Речь идет об изменениях в ст.146 (Нарушение авторских и смежных прав), все статьи о мошенничестве и ст.160 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата), а также в главу 22 УК – преступления в сфере экономической деятельности.

Сейчас преступления по этим статьям караются штрафами, максимальный размер которых указан в самих статьях, или лишением свободы. Например, санкция за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 УК) – штраф до 500 тыс. руб., обязательные работы на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до одного года.

Предложение поддержал Дмитрий Медведев. «Я когда-то подержал идею кратного штрафа для чиновников. Можно, наверное, рассмотреть эту идею для предпринимателей», – говорил премьер в сентябре 2014 года. В начале декабря он поручил Минэкономразвития, Минюсту, МВД и ФСБ проработать этот вопрос вместе с предпринимателями. Срок исполнения поручения – 19 февраля 2015 года.

До 26 января отзывы бизнеса собирало Минэкономразвития. Против неожиданно выступили РСПП и «Опора России» (копии писем президентов организаций в Минэкономразвития есть у РБК).

Это может привести к росту коррупции среди правоохранителей и судей, опасаются в «Опоре». Средний размер штрафа за экономические преступления будет существенно выше действующих в настоящее время, что «может повысить заинтересованность недобросовестных представителей правоохранительных органов к повышению давления на бизнес» для получения взяток, которые существенно вырастут, прогнозирует президент организации Александр Калинин. По его мнению, из-за того, что судья назначает наказание «по собственному усмотрению», «кратность штрафов может привести к росту фактов коррупции и в судебной сфере».

Преступления в сфере экономики в цифрах 1 трлн руб. в такую сумму оценила дополнительные доходы бюджета «Деловая Россия» от замены посадок бизнесменов кратными штрафами 8300 человек находились в исправительных колониях в начале 2014 года по ст. 159 УК о мошенничестве 4115 человек находились в следственных изоляторах в начале 2014 года по экономическим статьям УК 30 раз настолько размер штрафа может превышать размер причиненного ущерба Более 60% преступлений не приносят государству серьезного ущерба, по оценкам омбудсмена Бориса Титова 10 лет максимальный срок заключения по ст. 159 УК о мошенничестве 3,5 млн предпринимателей было осуждено за последние 11 лет, по оценкам аппарата омбудсмена Бориса Титова 229 млрд руб. превысил материальный ущерб по экономическим преступлениям, по данным МВД за 2013 год

Кратные штрафы (в 25–100 раз) уже применяются по отношению к коррупционерам, но практика показывает, что осужденные «крайне редко выплачивают штрафы», отмечает Калинин. На это же в своем письме указывает и президент РСПП Александр Шохин. По данным МВД за 2013 год, материальный ущерб по экономическим преступлениям превысил 229 млрд руб., при 100-кратном штрафе осужденные должны были бы выплатить более 22 трлн руб. (30% ВВП), пишет Калинин. «Очевидно, что размер штрафа реально не будет возмещен, что ставит под сомнение реальность исполнения наказания», – уверен он.

Отказаться от посадок

«Деловая Россия» продолжает настаивать, что введение кратных штрафов вместо лишения свободы выгодно обществу и государству. По словам Андрея Назарова, сейчас по этим статьям осуждены и отбывают наказание в местах лишения свободы около 13 тыс. человек, ежегодно по ним возбуждается от 150 до 200 тыс. уголовных дел, половина из них – по всем видам ст.159 УК. «Прежде всего, речь идет об образованных и инициативных людях, которых нельзя убирать из кадрового и делового оборота страны. Вместо того, чтобы тратить налоги на их содержание в местах лишения свободы, государству лучше позволить им сохранить свой бизнес, а за счет этого не терять налоги и рабочие места. Это справедливо, логично и рационально для государства», – считает он.

Критики указывают на низкую собираемость штрафов среди осужденных чиновников, но здесь речь идет о людях, которые работают в сфере экономики, поэтому у них больше шансов выплатить кратный штраф, а в случае злостной неуплаты штраф можно заменить лишением свободы, категоричен Назаров.

Его поддерживает бизнес-омбудсмен Борис Титов, который ранее возглавлял «Деловую Россию». «Введение кратных штрафов как замены наказания в виде лишения свободы по экономическим статьям нацелено на декриминализацию бизнес-сферы и дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства. Мы давно говорим о том, что оптимальный принцип – это: за экономические преступления – экономические наказания», – передал он РБК через своего представителя.

Торгово-промышленная палата в целом поддерживает идею введения кратных штрафов в качестве санкции за экономические преступления, сообщил РБК представитель ТПП Александр Шкирандо. «В то же время в текущей кризисной ситуации появление новой уголовно-правовой нормы, направленной на ужесточение условий работы бизнеса, должны быть тщательно взвешены», – добавляет он.

Минэкономразвития направит доклад в правительство о целесообразности введения кратных штрафов по этим статьям, о подготовке законопроекта речь не идет, позиция ведомства еще формируется, сообщил РБК представитель министерства​.