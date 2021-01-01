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Аналитики Сбербанка назвали сроки восстановления докризисной занятости

Аналитики предполагают, что экономический рост начнет ускоряться в первом полугодии следующего года, а допандемийные объемы выпуска и занятость будут достигнуты через год с небольшим
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В России занятость населения вернется к докризисным значениям в начале 2022 года. Об этом говорится в отчете Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка.

«Аналитики ЦМИ ожидают, что в первом полугодии 2021 года экономический рост начнет ускоряться. Докризисные квартальные объемы выпуска и занятость будут достигнуты к началу 2022 года», — отмечается в исследовании. По мнению экспертов, ключевым драйвером станет частное потребление, а чистый экспорт и государственные расходы окажут сдерживающее влияние.

По оценке ЦМИ, в 2020 году падение ВВП составило порядка 3,5–4%. Ожидается, что по итогам года темпы роста цен составят 4,7% год к году. Аналитики предполагают, что действие временных факторов в конце текущего года быстро ослабнет, а инфляция начнет замедляться в первом полугодии 2021-го за счет укрепления курса рубля, эффекта базы и слабого спроса. «Денежная политика останется мягкой, компенсируя ужесточение бюджетной и макропруденциальной политики», — считают эксперты.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Авторы отчета также отмечают, что из-за возросшей инфляции дальнейшее снижение ставок уже не потребуется, но вместе с тем возможности дополнительного снижения ставок в 2021 году пока нельзя исключать. Главным аргументом здесь, по их мнению, выступает запланированное сокращение государственных расходов (на 5% в номинальном и 10% в реальном выражении). «Это будет первым случаем номинального снижения госрасходов в современной истории России», — отмечают в ЦМИ.

Аналитики считают, что это станет довольно существенным ударом по совокупному спросу, который в том числе замедлит рост цен. Помимо этого они считают весьма вероятным ужесточение макропруденциальной политики. Эти факторы могут заставить Центробанк не только сохранить текущие низкие ставки, но и дополнительно снизить их в случае значительного замедления инфляции в первом полугодии будущего года.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

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Сроки восстановления мировой экономики будут зависеть от успехов глобальной кампании по вакцинации населения, говорят аналитики. Они напоминают, что сейчас 18 вакцин, разработанных в разных странах мира, находятся на третьей стадии испытаний, пять из которых с заявленной эффективностью более 85%, а две получили одобрение для широкомасштабного применения в отдельных государствах.

«Позитивный новостной фон может создать ложное ощущение быстрого возвращения к прежнему образу жизни — отмену ограничений, связанных с пандемией. Однако, скорее всего, для этого потребуется довольно продолжительное время», — заключили эксперты.

Как меняются реальные доходы и безработица в России. Инфографика
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По данным Росстата, уровень безработицы в октябре составил 6,3% от рабочей силы. По данным Минтруда по состоянию на октябрь, официально на биржу труда встали 4,8 млн безработных. Согласно прогнозу ЦСР, в целом по экономике по итогам 2020 года количество рабочих мест сократится на 2,9 млн, причем 1,1 млн из этой цифры придется на сферу малого и среднего предпринимательства.

Автор
Михаил Юшков
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