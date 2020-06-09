Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономике столице потребуется еще месяц, чтобы выйти на докризисные показатели, считают городские власти. Однако общепиту для возвращения на прежние обороты придется ждать снятия всех ограничений

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Я думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце — до введения ограничений», — сказал он (цитата по ТАСС).

В то же время он отметил, что некоторые отрасли не смогут выйти на прежние объемы работы «физически», в их числе, в первую очередь — заведения общественного питания. Это связано с требованиями эпидемиологической безопасности Роспотребнадзора. Однако, по мнению Ефимова, они от этого «не сильно пострадают».

Ефимов опроверг подсчеты, согласно которым значительная часть кафе и ресторанов в Москве могут так и не открыться в ближайшее время из-за ограничений. «Нет оснований полагать, что, как я несколько раз читал, что пятая часть ресторанов не откроется. Я уверен, что если не откроется, то намного меньше», — сказал Ефимов.