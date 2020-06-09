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Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономике столице потребуется еще месяц, чтобы выйти на докризисные показатели, считают городские власти. Однако общепиту для возвращения на прежние обороты придется ждать снятия всех ограничений
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Я думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце — до введения ограничений», — сказал он (цитата по ТАСС).

В то же время он отметил, что некоторые отрасли не смогут выйти на прежние объемы работы «физически», в их числе, в первую очередь — заведения общественного питания. Это связано с требованиями эпидемиологической безопасности Роспотребнадзора. Однако, по мнению Ефимова, они от этого «не сильно пострадают».

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Ефимов опроверг подсчеты, согласно которым значительная часть кафе и ресторанов в Москве могут так и не открыться в ближайшее время из-за ограничений. «Нет оснований полагать, что, как я несколько раз читал, что пятая часть ресторанов не откроется. Я уверен, что если не откроется, то намного меньше», — сказал Ефимов.

Заведения общепита в Москве будут открываться в два этапа. Вначале, 16 июня, в городе откроются летние веранды ресторанов и кафе. С 23 июня смогут начать работать основные залы.

По оценкам Московского центра урбанистики Сергея Капкова, в базовом сценарии кризис в столице не переживут 27% заведений сферы услуг. Этот сценарий, согласно исследованию центра, реализуется при сохранении текущих мер поддержки. По нему, доходы населения по итогам второго и третьего кварталов сократятся на 5–7%, а покупательская активность по итогам лета составит 70% от докризисного уровня.

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Фото: Елена Верещака / ТАСС

С 9 июня в Москве начался первый этап снятия ограничений. В городе отменили режим самоизоляции и пропусков. Заработали парикмахерские, салоны красоты, ателье, общественные организации, фотостудии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Бизнес, бюджет Москвы
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