Японский фондовый индекс Nikkei обновил максимум с 1990-го года

Индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи превысил 27,3 тыс. пунктов. Рост произошел на фоне одобрения Палатой представителей США увеличения cтимулирующих выплат в условиях пандемии

Фото: Issei Kato / Reuters

Индекс Nikkei 225 крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи достиг максимума с августа 1990 года, сообщает газета Nihon Keizai Shinbun (The Nikkei).

Газета связывает рост индексов с принятием США очередных мер по стимулированию экономики в рамках борьбы с кризисом из-за COVID-19. По данным биржи, индекс подскочил на 1,1.89%, до 27 386 пунктов.

Nikkei обновил максимум на фоне роста индексов США. Dow Jones вырос на 0,7% (до 30 404 пунктов), S&P 500 — на 0,9% (3735), Nasdaq Composite — на 0,7% (12 899).

Вечером в воскресенье президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021-й финансовый год в размере $2,3 трлн. Он включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. В понедельник палата представителей Конгресса США утвердила по требованию Трампа увеличение cтимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сенату.