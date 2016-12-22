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Японский фондовый индекс Nikkei вышел на максимум за 27 лет
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Японский фондовый индекс Nikkei вышел на максимум за 27 лет
Экономика, 14:36
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Японский фондовый индекс Nikkei вышел на максимум за 27 лет
По итогам торгов 1 октября значение индекса Nikkei 225 выросло более чем на 0,5%, что позволило ему достичь наивысшего с ноября 1991 года уровня
Фото: Toru Hanai / Reuters

Один из важнейших фондовых индексов Азии, японский Nikkei Stock Average (Nikkei 225), достиг максимума за 27 лет, сообщает газета Nihon Keizai Shinbun (The Nikkei), в честь которой и был назван индекс. Издание отмечает, что рекорда удалось достичь на фоне ослабления иены и роста оптимизма инвесторов, связанного с успешным завершением переговоров о пересмотре торгового соглашения США, Канады и Мексики.

1 октября, как следует из данных Токийской биржи, значение индекса, при расчете которого учитываются котировки акций 225 торгующихся на бирже компаний (значение индекса равно простому среднему арифметическому цен на эти акции), выросло на 0,52%, или 125,72 иены. К закрытию торгов значение индекса составило 24 тыс. 245,76 иены, что стало максимальным показателем с ноября 1991 года.

По итогам торгов 1 октября выросли в цене акции 117 учитывающихся при расчете Nikkei 225 компаний, бумаги еще 99 упали в цене, а стоимость акций еще девяти компаний не изменилась. Главным драйвером роста стали подорожавшие сразу на 8,99% акции ретейлера Fast Retailing, которому, в частности, принадлежит бренд Uniqlo. Кроме того, быстрее рынка росли акции телекоммуникационной медиакорпорации SoftBank (+5,24%), машиностроительной Fanuc Corporation (+3,32%), оператора сотовой связи KDDI (+2,9%) и производителя электроники Tokyo Electron Limited (+2,44%).

​«Институциональные инвесторы наконец начинают чувствовать себя комфортно, поскольку значение индекса Nikkei стабильно удерживается на уровне 24 тыс. иен или около того», — пояснил The Nikkei старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ишикава.

На абсолютный максимум индекса Nikkei 225 выходил 29 декабря 1989 года, когда в ходе сессии его значение достигло отметки 38 тыс. 957,44 иены, а закрылись торги в тот день на отметке 38 тыс. 915,87 иены.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Nikkei , фондовый рынок , Япония
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