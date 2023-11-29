Ереван обсудит с Москвой проблемы с поставками армянских товаров

Армения и Россия обсудят поставки армянской продукции в рамках Евразийской экономической комиссии. Ранее на КПП «Верхний Ларс» скопилось 1,7 тыс. армянских грузовиков с товарами

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Армения и Россия на этой неделе обсудят ситуацию с поставками армянской продукции в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщил глава Минэкономики страны Ваан Керобян, передает «Sputnik Армения».

Россельхознадзор ранее выразил обеспокоенность участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении. Так, по данным российской службы, в 2023 году выявлено 72 случая карантинных вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, поступившей из Армении. При этом только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов.

По словам Керобяна, Минэкономики Армении изучает публикацию Россельхознадзора, чтобы понять суть проблемы. В ходе встречи с российскими партнерами армянская сторона попытается понять, что изменилось в регулировках, что привело к такому изменению статистики.

Он добавил, что Армения участвовала в различных выставках в Китае, ЕС, США для обеспечения диверсификации. Министр выразил сожаление, что большая часть армянских компаний с трудом выходит из зоны комфорта, не желая расширяться на требующие высоких стандартов рынки. Керобян рекомендовал армянским экспортерам обратить внимание на рынки Ирака, Персидского залива.

Ранее таможенный атташе посольства Армении в России на КПП «Верхний Ларс» Ваан Акопян рассказал агентству «Новости Армении», что у КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии скопилось 1,7 тыс. армянских грузовиков. В сторону России стоят 800 армянских машин, а из России — 900.

Он добавил, что для грузовиков дорога Степанцминда — Ларс по-прежнему закрыта, но она в ближайшее время должна открыться. Сейчас движение по дороге доступно только для легковых автомобилей.

В октябре Россия усилила контроль за ввозимым в страну армянским коньяком. Трудности возникли у фур, пересекавших российско-грузинскую границу на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», где Федеральная таможенная служба России ужесточила проверки машин с грузами из Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с мнением, что Россия закрыла свой рынок для армянских товаров. «Мы являемся членом Евразийского экономического союза, и наши экономические отношения регулируются», — сказал премьер.