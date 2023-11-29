Социологи описали разницу в отношении к деньгам у молодежи и пожилых

Половина молодых людей сомневаются, что можно накопить на квартиру, откладывая понемногу, а 26% из них не имеют никаких сбережений. Старшее поколение чаще оценивает свои доходы как стабильные, но не ощущает финансовой устойчивости

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Больше половины российской городской молодежи не доверяют банковским вкладам как инструменту сбережений и сомневаются, что на крупную покупку можно накопить за счет небольших сумм. Среди молодых регулярно откладывают деньги 40,5%, тогда как среди представителей старшего поколения таких 62%, несмотря на то что 46,5% пенсионеров указывают на нехватку средств на жизнь, следует из социологических опросов.

Сберегательным стратегиям молодых и пожилых были посвящены доклады международной научно-практической конференции «Доходы, расходы и сбережения населения России: тенденции и перспективы», организованной Институтом социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. РБК следил за трансляцией.

Молодежь не верит в стратегию «регулярной копейки»

Результаты анализа сберегательной культуры российской городской молодежи представил исследовательский менеджер департамента социальных исследований ВЦИОМа Дмитрий Марков. Речь идет о двух опросах, результаты которых позволяют сравнивать отношение молодежи к сбережениям в период начала российской военной операции на Украине и год спустя.

Первый опрос прошел с 16 февраля по 3 марта 2022 года, в нем приняли участие 600 человек. Второй опрос проводился в феврале 2023 года. В нем участвовали 620 респондентов. Оба опроса были в онлайн-формате, возраст респондентов — от 17 до 35 лет. Большинство опрошенных проживают в городах с населением от 100 тыс. человек.

В целом отношение молодых людей к сбережениям можно назвать неопределенным, констатировал Марков. При ответе на вопросы респонденты чаще выбирали варианты с приставкой «скорее», что говорит о том, что они «не имеют явно выраженного ценностного полюса».

Так, у российской городской молодежи есть неуверенность в банковском депозите, причем чем ниже потребительские возможности респондентов, тем меньше они доверяют вкладам, отметил представитель ВЦИОМа. Согласно его презентации, 58% молодежи в 2023 году (17% точно уверены и 41% скорее уверены) считают, что лучше не хранить в банках свои сбережения, а вкладывать их в то, что можно контролировать самому (недвижимость, бизнес). Годом ранее в этом были уверены 13%, а 43% скорее так думали.

Также молодые люди ставят под сомнение стратегию «регулярной копейки» — утверждение, что можно накопить на крупную покупку, например квартиру, планомерно откладывая небольшие суммы. В такой стратегии уверены 13%, а 38% скорее придерживаются такой установки. В то же время 19% респондентов полагают, что стратегия не работает и накопить на квартиру можно, только откладывая крупные суммы, еще 30% выбрали ответ, что скорее согласны с этим. Годом ранее ответивших, что накопить невозможно без крупных сумм, было 16 и 26% соответственно.

Вера в стратегию «регулярной копейки» коррелирует с возрастом, заметил Марков. Чем старше опрошенные, тем больше они в этой стратегии разочаровываются, пояснил он. Возраст влияет и на отношение к банковским депозитам. «Молодые респонденты менее скептично относятся к банкам, более старшие — более скептично», — сказал исследователь.

На что и как копят молодые

Самыми надежными инструментами для сбережений молодые респонденты чаще всего называли покупку недвижимости (67%), а также приобретение ценных металлов и драгоценностей (35%). Вклад в банке с госучастием оказался на третьем месте (его отметили 17% участников), а вклад в негосударственном банке — на последнем (4%). У 26% респондентов и в прошлом, и в этом году отсутствовали сбережения.

По словам Маркова, на выбор сберегательных инструментов среди молодежи влияет уровень доверия официальным СМИ. Так, те, кто им не доверяет, чаще считают надежными недвижимость, ценные металлы, накопления в иностранной валюте и акциях иностранных компаний. Напротив, те, кто доверяет официальной риторике, больше верят в отечественные инструменты: банковские вклады, российские облигации и накопления в наличных рублях.

За год между опросами изменились цели накоплений молодого поколения, констатируется в исследовании. Доля тех, кто копит «для непредвиденных обстоятельств», сократилась с 37% в 2022 году до 33% в 2023 году, а откладывающих на покупку мелкой бытовой техники и гаджетов стало вдвое меньше — 27 против 54%. Также вдвое снизилась доля тех, кто копит на ремонт, — с 38 до 19%, в 2,5 раза — откладывающих деньги на обучение себе или детям (с 25 до 10%). Вопрос допускал несколько вариантов ответа.

В 2023 году, в отличие от 2022-го, появились респонденты, сберегательная цель которых — переезд в другую страну (2%). Параллельно исчезла категория опрошенных, заявивших о накоплениях на будущую пенсию, тогда как в 2022 году их насчитывалось 13%.

В целом отношение к пенсии у молодого поколения за год практически не изменилось: 70% считают, что «обеспечение безбедной старости — задача государства», следует из материалов ВЦИОМа. «Мы трактуем это с той точки зрения, что у молодых людей есть неуверенность в том, что они сами смогут накопить достаточные пенсионные накопления», — заметил Марков. Абсолютное большинство опрошенных молодых людей в 2023 году признали, что текущего размера пенсии (в среднем около 20 тыс. руб.) определенно (59%) или скорее (28%) не хватило бы на жизнь, будь они пенсионерами сейчас.

Как оценивает свои финансы старшее поколение

Доклад старшего научного сотрудника Вологодского научного центра РАН Галины Белеховой был посвящен субъективной оценке финансового благополучия населения старших возрастов.

Для выделения населения старших возрастов автор ориентировалась на возраст выхода на пенсию, который в 2022 году составлял 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин. Информационной базой исследования послужило всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам за 2022 год, которое проводил Банк России при координации ООО «Демоскоп». В его рамках были опрошены более 12 тыс. респондентов из 32 регионов, включая 4,3 тыс. представителей старшего возраста.

Согласно презентации Белеховой, старшее поколение гораздо чаще молодого оценивает свои ежемесячные доходы как стабильные. Так ответили почти 75% респондентов в этой возрастной группе. В группе до 30 лет о стабильности доходов заявили лишь 39,5%, в группе старше 30 лет и до пенсионного возраста — почти 50%.

Однако у старшего поколения «несколько хуже ощущение текущей финансовой устойчивости», отметила исследователь. «Каждый пятый из них согласен с утверждением, что он еле сводит концы с концами», — отметила она. Еще 26,5% согласны с этим утверждением в некоторой степени. Среди молодых людей до 30 лет полностью согласны с таким утверждением 16%, в средней возрастной группе — около 17%.

Согласно исследованию сервисов YouDo и hh.ru, представленному в феврале этого года, 32% пенсионеров вынуждены постоянно экономить. 33,5% пенсионеров заявили, что им хватает средств только на самое необходимое, еще 31% сообщили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного.

Люди старшего возраста более ответственно относятся к покупкам: 63% из них никогда не совершают необдуманных покупок, приводящих к нехватке денег, 25% — совершают их редко. В группе до 30 лет доля ответивших так составляет 41 и 30% соответственно, среди людей среднего возраста — 47 и 33%.

При этом такой аспект финансовой грамотности, как письменный учет доходов и расходов, не распространен ни в какой из возрастных групп, отметила Белехова. Полный учет финансов ведут только около 4% лиц старшего возраста, около 3% молодежи и столько же людей среднего возраста.

Стратегии сбережений и горизонт планирования старшего поколения

Старшее поколение в большей степени ориентировано на сбережения, следует из презентации. Так, 62% из них ответили, что стараются регулярно откладывать деньги. Среди молодых и людей среднего возраста такой ответ дали 40,5 и 52,5% соответственно.

Основными сберегательными инструментами старшего поколения являются банковские вклады (68%) и наличные (21%). В молодой и средней группе респондентов отмечается перевес в сторону вкладов (75 и 78% соответственно), хранить накопления в наличных предпочитают 11 и 15% соответственно.

Вместе с тем люди старшего возраста, как, впрочем, и респонденты других возрастов, не испытывают сильной уверенности в том, что могут обеспечить свое финансовое будущее. Так, 28% представителей старшего поколения ответили, что могут обеспечить его лишь немного, 23,6% — что совсем не могут.

На этом фоне финансовое планирование пожилых ориентировано на краткосрочную перспективу, отмечает Белехова. Вообще не планируют свое финансовое будущее 18% из них, 34% планируют на месяц вперед, около 32% — на несколько месяцев. При этом у старшего поколения чаще имеется резерв на непредвиденные расходы. О такой «подушке» заявили 73,5% из них, тогда как в группах молодежи и лиц среднего возраста доля ответивших так составила 55 и 66% соответственно.