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Почти половина россиян заявила об отсутствии сбережений

Опрос SuperJob: у 47% россиян нет накоплений
Доля россиян, у которых нет финансовой подушки безопасности на черный день, неуклонно растет
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почти у каждого второго россиянина (47%) нет никаких накоплений, показал опрос, проведенный сервисом SuperJob. Большинство опрошенных планируют свои доходы и расходы на минимальный срок.

Опрос проводился с 25 по 31 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проживающие в 364 населенных пунктах.

18% опрошенных заявили, что если бы они полностью лишились дохода, то они могли бы прожить на свои сбережения один — два месяца, 15% — меньше месяца. От трех до шести месяцев за счет финансовой подушки безопасности продержались бы 9%, от полугода до года — 6%. Лишь 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года.

Как показывают результаты аналогичных опросов прошлых лет, доля россиян, у которых отсутствуют какие-либо накопления на долгий срок, неуклонно растет по меньшей мере с 2008 года. 14 лет назад на вопрос о наличии финансовой подушки безопасности только 28% опрошенных ответили, что сбережений у них нет. В 2019 году сбережений не было уже у 40% опрошенных, в 2021 году — у 43%. При этом доля тех, кто смог бы прожить на накопления достаточно долгий срок — от полугода и больше, — с годами почти не меняется: их было 11% в 2008 году, 2019 году и сейчас. Рекорд доля людей со сбережениями на долгий срок поставила в 2021 году, когда их оказалось 15%.

По сравнению с прошлым годом, увеличилось число тех, кто ведет личный или семейный финансовый учет. При этом об отсутствии какого-либо финансового планирования сегодня сообщают чаще, чем год назад. Чаще всего россияне планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода: об этом рассказали 42%. У 22% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 13% — более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 23% опрошенных. Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных до 34 (16% против 8%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 тыс. руб.

Теги
сбережения личные финансы Опрос
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