Молодежь в России стала потреблять меньше продуктов питания

В 2022 году молодые семьи сократили потребление основных продуктов питания, раскрыл Росстат. При этом в целом домашние хозяйства стали потреблять больше. У экспертов разные объяснения: от экономии до перехода на готовую еду и ЗОЖ

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По итогам 2022 года молодые семьи в России снизили потребление всех основных групп пищевых продуктов — в диапазоне от минус 8% до минус 22% по сравнению с 2021 годом, следует из бюллетеня Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Российской Федерации», с которым ознакомился РБК.

Наиболее сильно в рационе молодых семей сократилось количество молока, фруктов и масла, менее значительно — хлеба, мяса, овощей. В то же время доля затрат молодых семей на продукты в объеме их потребительских расходов увеличилась — на 5,4 п.п., до 29,3%.

Молодые семьи стали единственной категорией населения, где в 2022 году наблюдалось фронтальное сокращение потребления еды. Для сравнения: многодетные семьи нарастили потребление всех видов пищевых товаров, у неработающих пенсионеров и инвалидов рост наблюдался по большинству из них (в восьми категориях из десяти). В целом по домашним хозяйствам позитивную динамику показало потребление почти всех продуктов питания, кроме фруктов и ягод (минус 2,4%), а также картофеля и молока (символическое снижение в пределах 1%).

Эксперты, которых опросил РБК, предложили несколько вариантов объяснения данному феномену — от экономии на продуктах до снижения их покупок на фоне роста востребованности готовых блюд. Категорию готовой еды, которая потребляется дома, а не в заведениях общественного питания, Росстат ввел в статистическое исследование в 2021 году.

Как изменился рацион молодых семей

Наиболее сильно молодые семьи сократили потребление молока и молочных продуктов — на 22% по сравнению с 2021 годом, до 217,5 кг в среднем на человека в год, следует из данных Росстата. На 19% снизилось количество фруктов и ягод, а также растительного масла и других жиров — до 62,8 кг и 7,8 кг на человека соответственно.

На 17% меньше молодые семьи стали потреблять рыбы и рыбных продуктов (до 17,5 кг), на 15% снизилось потребление хлеба (до 76 кг), на 14% — сахара и кондитерских изделий (до 25,6 кг), на 12% — яиц (до 199 штук). Самое скромное сокращение было зафиксировано в потреблении картофеля (минус 8%, до 44,4 кг), а также овощей и бахчевых (минус 9%, до 85 кг).

Как считает Росстат Данные Росстата по потреблению продуктов питания основаны на выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств, которое охватывает 47,8 тыс. респондентов. Выборка обеспечивает получение репрезентативных итогов по России. Каждое из обследуемых домашних хозяйств в течение двух недель ведет дневниковые записи, которые представляют собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов, в том числе на покупку продуктов питания. Под потреблением понимается сумма общего количества купленных в период обследования продуктов, а также съеденной еды, за которую домохозяйство не платило (получив в виде подарка, в счет оплаты труда, или использовав продукцию собственного производства, самозаготовки). Приобретаемые готовые блюда учитываются Росстатом с 2021 года и распределяются в агрегированные категории: например, готовые блюда «с преобладанием овощей» — в овощи, «с преобладанием мяса» — в мясо. Питание вне дома (в частности, в ресторанах и кафе) не учитывается в обследовании. Под молодыми семьями статслужба понимает семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.

С точки зрения состава пищевых веществ рациона молодых семей сильнее всего снизилось потребление углеводов (на 50 г, до 271 г) и жиров (на 16,5 г, до 90,8 г) в среднем за сутки. Потребление белка снизилось чуть менее значительно — на 14 г, до 68,8 г. В результате общий калораж рациона молодых семей упал на 393 килокалории, до 2186 в день, следует из бюллетеня Росстата.

Даже в пандемическом 2020 году молодые семьи не снижали потребление всех категорий еды: по данным статслужбы, в тот период в их рационе стало больше молока и яиц (+6 и 4% соответственно), а снижение потребления рыбы, фруктов и сахара не превысило планку в 1% по сравнению с докризисным 2019 годом.

Другой категорией населения, которая тоже снизила потребление еды в 2022 году, стали неполные семьи, следует из бюллетеня Росстата. Их рацион был урезан по всем категориям, кроме овощей и бахчевых, — их количество осталось примерно на уровне предыдущего года. Сокращение других позиций было менее глубоким, чем у молодых семей, и находилось в диапазоне 1–4%.

Снизились ли расходы на еду

Несмотря на сокращение потребления еды в натуральном выражении, в денежной форме затраты молодых семей на питание не снизились, следует из данных Росстата. Так, доля их трат на продукты в общем объеме потребительских расходов за год выросла сразу на 5,4 п.п. и достигла 29,3%, став, впрочем, минимальной среди всех категорий домохозяйств. Больше всего молодые семьи нарастили вес мяса (на 1,3 п.п.) и молока (на 1 п.п.) в структуре потребительских расходов.

В рублях молодые семьи тратили в месяц на продукты по 7,76 тыс. руб. на человека в 2022 году — это на 80 руб. больше, чем в предыдущем, следует из данных Росстата. На покупку мяса требовалось в среднем по 2,3 тыс. руб., молока — 1,3 тыс., хлеба — 1,1 тыс. руб. на человека. В то же время многодетные и неполные семьи расходовали на еду меньше — 6,3 тыс. и 7 тыс. руб. на человека соответственно, а затраты пенсионеров и инвалидов оказались, напротив, выше — 10,2 тыс. и 8,2 тыс. руб. на потребителя.

Общая инфляция в России в 2022 году составила 11,9%, в том числе продукты питания подорожали на 9,8%: мясо — на 6,5%, рыба и морепродукты — на 14,4%, молочные изделия — на 12,8%, следует из данных Росстата.

Почему молодые семьи снизили потребление продуктов

Мясо, молоко и молочные продукты — продукты относительно более дорогие, поэтому один из факторов снижения их потребления — вероятно, экономический, допускает академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Молодые семьи получают меньше государственной поддержки, чем многодетные и пенсионеры, у которых спада потребления не произошло во многом благодаря ей, добавляет доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Арсений Мартинчик.

Люди до 35 лет больше подвержены моде на так называемое здоровое питание и чаще других категорий граждан стремятся ограничивать себя в количестве потребляемых килокалорий, возражает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. На это стремление указывает в том числе то, что сильнее всего в 2022 году у них снизилось потребление углеводов, отмечает эксперт.

«Молодые люди стремятся экономить свое время и все меньше тратят время на приготовление еды, предпочитая полуфабрикаты из магазинов или готовые блюда с доставкой на дом», — предлагает свою версию партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина. В покупной котлете мяса заметно меньше, чем если бы люди сами покупали и готовили, аргументирует она.

«Направление готовых блюд все более популярно среди молодежи. В условиях шаговой доступности, доставки на дом и приемлемой цены люди экономят время, предпочитая уже готовый вариант», — полагает Корягина.

По данным НЭО, с 2017 года рынок готовых блюд и полуфабрикатов в России показал рост почти в 9 раз. В 2022 году продажи полуфабрикатов и готовых блюд выросли на 27% — до 216,4 тыс. т. По прогнозам компании, дальнейший темп роста рынка составит 20% в 2023–2025 годах, в дальнейшем он будет снижаться, но останется выше 5% до 2031 года.

Есть ли угроза для здоровья от рациона

Несбалансированное питание ведет к дефицитам макро- и микроэлементов, развитию алиментарно-зависимых заболеваний, предостерегает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. А сокращение потребления животного белка может привести к дистрофии мышечной массы, снижению иммунитета, в особенности у детей, добавляет она.

Но рацион питания, которого придерживались молодые семьи в 2022 году, не является большой проблемой, считает Мартинчик. «Если посмотреть в расчете на один день, то получается, что, например, молока они потребляли по 594 г в сутки, то есть около трех стаканов; мясопродуктов — 220 г, овощей и фруктов — 400 г в день. В общем-то нормальное потребление», — констатирует эксперт.

Если говорить о рыбе, которую в принципе россияне закупают реже, то, по данным Росстата, получается по 48 г в день на человека — это около двух порций в неделю. Такое количество вполне соответствует рекомендациям, указывает Мартинчик. РБК направил запрос в Минздрав.