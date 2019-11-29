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Регионы назвали причину ошибок в данных об освоении средств на нацпроекты
Магаданская область опровергла данные о 15-процентном исполнении бюджета на нацпроекты, объяснив это технической ошибкой. Еще в двух регионах сообщили о сбое, в результате которого в системе появились неверные результаты

Власти Магаданской области и Пермского края заявили о технических ошибках, произошедших при вводе в систему «Электронный бюджет» данных о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов, в результате чего информация об исполнении расходов оказалась неверной.

РБК 29 ноября опубликовал материал об исполнении регионами бюджетов на нацпроекты. Данные были взяты из системы «Электронный бюджет».

В ней, однако, не было полной информации по городам федерального значения: Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Эти данные РБК получил у региональных властей.

Федеральное казначейство признавало в ответе на запрос РБК, что в системе «есть проблема с полнотой данных», которую планируется устранить в ближайшее время.

Кроме того, данные об исполнении бюджетов выглядели неправдоподобными в Орловской области (98 407%), Пермском крае (165%) и Кабардино-Балкарии (144%). Информацию о расходах Орловской области РБК получил в департаменте финансов правительства региона. Исполнение бюджетов Пермского края и КБР было рассчитано, исходя из опубликованных ранее в СМИ данных о предусмотренных расходах на нацпроекты в этих регионах.

В результате лидерами по освоению бюджетов на мероприятия в рамках нацпроектов оказались Чечня (77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Отдельно отмечалось, что столица реализует нацпроекты полностью на средства своего бюджета, без трансфертов из федерального бюджета.

Наихудшее исполнение бюджетных расходов оказалось, согласно данным «Электронного бюджета», в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).

Опровержение Магадана

После выхода материала правительство Магаданской области опровергло данные о рекордно низком исполнении бюджета. В региональном министерстве экономического развития пояснили, что, когда данные о бюджете загружались в систему, из-за «технической ошибки» в разделе плановых показателей у некоторых цифр изменилась разрядность и они увеличились в разы. Плановые показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были размещены в миллиардах рублей, заявили в ведомстве. В системе «Электронный бюджет» данные приводятся в тысячах рублей.

Таким образом, из-за сбоя доля потраченных средств по отношению к плановым показателям оказалась занижена. Фактический процент освоения бюджетных средств составляет 77,6%: из 1,484 млрд руб. областью на начало ноября было освоено 1,151 млрд.

На портале «Электронный бюджет» содержатся следующие данные по Магаданской области, актуальные на 8 ноября: запланированные бюджетные ассигнования — 7,7 млрд руб., исполнено — 1,148 млрд руб.

По информации властей региона, сейчас техническая ошибка исправляется сотрудниками минфина области совместно с технической поддержкой Министерства финансов России.

Таким образом, исходя их этих данных и при условии отсутствия иных серьезных ошибок в данных «Электронного бюджета», Магаданская область является лидером по исполнению расходов на национальные проекты.

Заявление Пермского края

Министерство финансов Пермского края также сообщило РБК о технической ошибке при работе с системой «Электронный бюджет».

«Данные, которые мы как субъект РФ загружаем в систему «Электронный бюджет», корректны, соответствуют действительности. То, что по итогу формируется в отчетах системы «Электронный бюджет», зависит от самой системы», — заявили в ведомстве.

В региональном минфине предположили, что «произошел технический сбой». «Сейчас министерство финансов разбирается в ситуации совместно с куратором «Электронного бюджета» для того, чтобы данные сформировались правильные», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства финансов Пермского края, исполнение бюджета по национальным проектам в регионе на сегодняшний день составляет 55,9%. Это немного меньше, чем рассчитал РБК на основе данных СМИ о предусмотренных бюджетных ассигнованиях на нацпроекты (65,8%).

Опровержение в редакцию РБК прислало и министерство экономического развития Тверской области, где, по данным «Электронного бюджета», кассовое исполнение бюджета составило 26%. Этот показатель не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве. По информации управления Федерального казначейства по Тверской области, на 1 ноября кассовое освоение средств по нацпроектам составило в регионе 54,7%, а на 27 ноября — 59,4%.

«Такая существенная разница в показателях, вероятно, связана с технической ошибкой, допущенной при загрузке данных операторами информационной системы. В частности, практически в два раза завышена сумма доведенных для региона федеральных средств», — пояснили в министерстве.

РБК направил запросы в Федеральное казначейство и Минфин России с просьбой прокомментировать заявления о наличии ошибок в системе «Электронный бюджет».

Автор: Анна Гальчева
Теги: Бюджет, нацпроекты, расходы, регионы
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