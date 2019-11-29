Регионы назвали причину ошибок в данных об освоении средств на нацпроекты

Регионы назвали причину ошибок в данных об освоении средств на нацпроекты

Магаданская область опровергла данные о 15-процентном исполнении бюджета на нацпроекты, объяснив это технической ошибкой. Еще в двух регионах сообщили о сбое, в результате которого в системе появились неверные результаты

Власти Магаданской области и Пермского края заявили о технических ошибках, произошедших при вводе в систему «Электронный бюджет» данных о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов, в результате чего информация об исполнении расходов оказалась неверной.

РБК 29 ноября опубликовал материал об исполнении регионами бюджетов на нацпроекты. Данные были взяты из системы «Электронный бюджет».

В ней, однако, не было полной информации по городам федерального значения: Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Эти данные РБК получил у региональных властей.

Федеральное казначейство признавало в ответе на запрос РБК, что в системе «есть проблема с полнотой данных», которую планируется устранить в ближайшее время.

Кроме того, данные об исполнении бюджетов выглядели неправдоподобными в Орловской области (98 407%), Пермском крае (165%) и Кабардино-Балкарии (144%). Информацию о расходах Орловской области РБК получил в департаменте финансов правительства региона. Исполнение бюджетов Пермского края и КБР было рассчитано, исходя из опубликованных ранее в СМИ данных о предусмотренных расходах на нацпроекты в этих регионах.