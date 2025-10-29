ФАС сообщила о снижении цен на топливо
В настоящее время происходит значительное снижение биржевой стоимости топлива, сообщили РБК в пресс-службе ФАС России.
«С 24 по 29 октября снижение составило: АИ-92 на 11,2% (с 74 218 до 66 745), АИ-95 на 6,9% (с 79 124 до 74 014), дизельное топливо на 9,6% (с 64 461 до 58 840)», — говорится в сообщении.
По данным службы, во время недавнего заседания биржевого комитета ФАС рекомендовала поставщикам активнее снижать цену на бензин. Ведомство вместе с Петербургской биржей продолжит анализировать торговое поведение участников рынка и прорабатывать дальнейшие меры по недопущению пиковых значений при проведении торгов топливом, отметила служба.
«Также осуществляется контроль цен на АЗС. В случае выявления необоснованного роста цен служба применяет меры антимонопольного реагирования», — добавила пресс-служба.
Как сообщила ФАС, сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях выдали предупреждения. ООО «СО «Тверьнефтепродукт» и ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» исполнили предупреждения службы. Еще одно предупреждение находится в стадии исполнения.
«Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля», — рассказала служба.
В Минэнерго РБК также сообщили о замедлении роста розничных цен на автомобильный бензин с прошедшей недели. Кроме этого, за последние дни было зафиксировано снижение биржевой стоимости бензина и дизельного топлива, уточнили в ведомстве.
«Такой динамике в том числе способствуют ранее принятые решения правительства России по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей», — объяснили в пресс-службе.
Правительство в конце августа продлило полный запрет на экспорт бензина до 30 сентября 2025 года, а для непроизводителей он действует до 31 октября.
Высвобожденные объемы топлива в приоритетном порядке направляют на внутренний рынок. Министерство также продолжает разрабатывать дополнительные меры для обеспечения достаточного предложения на рынке топлива.
«Также стабилизации ситуации будут способствовать сезонные факторы и дальнейшее формирование запасов», — добавило ведомство.
В конце сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снижении объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, что стало причиной перебоев с топливом в Крыму. В том же месяце зафиксировали стоимость топлива на месяц, например, АИ-92 — не выше 70 руб. за литр, а также ограничить объем продажи топлива — не более 30 л в одни руки. С 1 октября ограничение понизили до не более чем 20 л в одни руки один раз в сутки. С 26 октября их сняли совсем на 270 АЗС полуострова.
На фоне дефицита ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30 л в один автомобильный бак или одну канистру, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
О проблемах с топливом в Белгородской области в конце сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вице-премьер Александр Новак в начале октября сообщил, что правительство держит ситуацию на внутреннем рынке топлива под контролем. В регионах, где есть проблемы с бензином, они решаются в ручном режиме, отметил вице-премьер.
