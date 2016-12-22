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Colgate остановил свой завод в Венесуэле из-за дефицита картонных коробок
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Colgate остановил свой завод в Венесуэле из-за дефицита картонных коробок
Бизнес, 00:49
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Colgate остановил свой завод в Венесуэле из-за дефицита картонных коробок
Прежний поставщик картонных коробок – филиал ирландской компании Smurfit Kappa – перешел под контроль венесуэльских властей. Теперь заводу не во что паковать готовую продукцию
Фото: Jorge Silva / Reuters

Американский производитель товаров народного потребления Colgate-Palmolive остановил производство на одном из своих заводов в Венесуэле, где производились чистящие средства и средства для мыться посуды. Причина — в отсутствии картонных коробок, которые используются для доставки товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера профсоюза предприятия Карлоса Родригеса.

Речь идет о заводе, который располагается в городе Валенсия. По собеседника агентства, предприятие остановило работу в минувший понедельник. Поставщик картонных коробок — ирландская компания Smurfit Kappa. Ее венесуэльский филиал в прошлом месяце перешел под контроль местных властей. После этого Colgate попытался найти поставщика картонных коробок в соседней Колумбии.

По словам представителя профсоюза, нехватка картона побудила Colgate увеличить отпуска для 77 работников завода. Родригес отметил, что другой завод Colgate по производству зубной пасты все еще работает, однако запасов картонных коробок у него хватит не более чем на месяц.

«Если [завод по производству зубной пасты] не получит картон, его деятельность также будут приостановлена», — сказал Родригес.

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Colgate-Palmolive не ответил на запрос о комментарии, добавляет Reuters. Всего у компании пять заводов в Венесуэле, включая предприятие по производству мыла, которое прекратило работу более года назад.

Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Colgate-Palmolive , Венесуэла
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