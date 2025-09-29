Минфин предложил налоговые льготы семьям с детьми и участникам операции

Минфин предложил налоговые льготы для семьей с детьми и участников операции

Минфин предложил меры в рамках донастройки налоговой политики. Предполагается, что участники боевых действий получат льготы по транспортному и земельному налогам, а многодетные — вычеты по земельному налогу и налогу на имущество

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин предлагает установить льготы по транспортному и земельному налогам для участников военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующие поправки заложены в законопроекте, который ведомство подготовило для реализации положений основных направлений налоговой политики.

Также предложены льготы для семей с детьми. Многодетные родители, в соответствии с документом, смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.

Также документом уточнена возможность применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий. Льготу смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Семьям с двумя и более детьми льготу на улучшение жилищных условий предоставят в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

О подготовке соответствующей инициативы в рамках донастройки налоговой политики Минфин сообщил еще в апреле. Налоговые вычеты для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц будут установлены в объеме, предусмотренном указом президента от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей», уточняли тогда в ведомстве.

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в образовательной организации на очной форме.