Минфин предложил налоговые льготы семьям с детьми и участникам операции
Минфин предлагает установить льготы по транспортному и земельному налогам для участников военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба министерства.
Соответствующие поправки заложены в законопроекте, который ведомство подготовило для реализации положений основных направлений налоговой политики.
Также предложены льготы для семей с детьми. Многодетные родители, в соответствии с документом, смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.
Также документом уточнена возможность применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий. Льготу смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Семьям с двумя и более детьми льготу на улучшение жилищных условий предоставят в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.
О подготовке соответствующей инициативы в рамках донастройки налоговой политики Минфин сообщил еще в апреле. Налоговые вычеты для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц будут установлены в объеме, предусмотренном указом президента от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей», уточняли тогда в ведомстве.
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в образовательной организации на очной форме.
