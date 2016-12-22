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Пекин отчитался о росте на 52% прибыли китайских компаний за рубежом
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Пекин отчитался о росте на 52% прибыли китайских компаний за рубежом
Экономика, 09:24
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Пекин отчитался о росте на 52% прибыли китайских компаний за рубежом
Китайские компании, работающие за пределами страны, за год увеличили прибыль на 52%. В абсолютном выражении она превысила $137,9 млрд. Кроме того, Пекин снизил налоги на бизнес внутри страны на сумму более $189 млрд
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Доходы китайских компаний за пределами страны в 2017 году показали устойчивый рост, при этом полученная ими прибыль за год возросла на 52%, пишет The China Daily со ссылкой на правительственные данные.

В абсолютном выражении прибыль китайских компаний за рубежами страны в 2017 году составила $137,9 млрд.

Стоимость активов основанных в 189 странах мира китайских компаний оценивается в $6 трлн. Их количество превышает 39 тыс.

«Несмотря на то, что некоторые страны, такие как Соединенные Штаты, приняли законы или правила, ужесточающие проверки иностранных инвестиций, тенденция выхода на глобальный уровень китайских компаний не изменится», — цитирует издание представителя министерства коммерции.

Китайские власти также принимают меры, чтобы противостоять торговой войне, которая началась по инициативе президента США Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, общее сокращение налогов и сборов с компаний, работающих внутри страны, превысило плановые показатели и достигло 1,3 трлн юаней (более $189 млрд).

При этом в министерстве финансов Китая заявили, что изучают меры по дальнейшему сокращению налогов и сборов для ослабления сдерживающих рост экономики факторов на фоне китайско-американской торговой напряженности.

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Бизнес
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Пересмотр невыгодных для США торговых соглашений был одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. После избрания на пост президента он стал проводить их в жизнь, что привело к взаимной «войне пошлин» Китая и США.

В Пекине заявили, что торговые и экономические разногласия между Пекином и Вашингтоном создали угрозу системе свободной торговли. Поскольку страны находятся на разных уровнях развития и имеют разные экономические системы, определенные трения являются естественными, заявили в Пекине. Однако новая администрация США «проповедует протекционизм и экономическую гегемонию», пытается запугать другие страны экономическими мерами и пытается навязать свои собственные интересы, считают китайские власти.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Китай , прибыль , доходы
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