В Германии проголосовали за расширение полномочий ESFS

Нижняя палата парламента Германии (бундестаг) проголосовала за расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Законопроект был одобрен при поддержке 523 голосов, при этом 85 депутатов проголосовали "против", еще три - воздержались. Об этом сообщил в четверг, 29 сентября, представитель бундестага, передает Reuters.
Несмотря на то, что инициатива федерального канцлера Германии Ангелы Меркель получила достаточно поддержки в немецком бундестаге, состоявшееся голосование можно назвать настоящим боем за политическое выживание и вызовом. Наблюдатели отмечали, что часть партнеров А.Меркель по коалиции могут проголосовать против расширения полномочий ESFS (немецкие налогоплательщики уже устали нести риски и платить за неудачи периферийных стран еврозоны), что вынудит канцлера рассчитывать на голоса оппозиции (представителей Социал-демократической партии Германии и "зеленых") и нанесет серьезный ущерб ее репутации.
Отметим, что законопроект, предусматривающий расширение полномочий стабфонда, уже одобрили 10 стран валютного блока: "за" проголосовали парламенты Словении, Бельгии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Испании, Франции, Португалии и Финляндии. На этой и следующей неделе по данному вопросу состоятся голосования в парламентах Кипра, Эстонии, Мальты (которые, скорее всего, проголосуют "за"), Нидерландов, Австрии и Словакии (где итог менее предсказуем).
Напомним, 21 июля 2011г. лидеры стран еврозоны договорились дать EFSF право предоставлять упреждающие кредитные линии и выкупать государственные облигации. Эти меры должны быть одобрены парламентами всех государств еврозоны.
А.Меркель часто упрекают в неспособности предпринять необходимые действия для разрешения долгового кризиса в Европе. Несмотря на то, что канцлер ФРГ неоднократно пыталась убедить немецких политиков в том, что расширение полномочий стабфонда необходимо, она не стала скрывать, что Германия несет большие риски.
В Германии сложилась крайне непростая политическая ситуация: партия А.Меркель стремительно теряет популярность, а оппозиционные Социал-демократическая партия и "зеленые", напротив, укрепляют позиции (напомним, что в этом году они выиграли несколько выборов на уровне федеральных земель Германии). Шансы А.Меркель вывести консервативный блок на следующие выборы в 2013г. под вопросом. Между тем в ближайшие месяцы Германии еще предстоят два ключевых голосования: по второй программе помощи Греции и по вопросу постоянного механизма спасения, который придет на смену EFSF.
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