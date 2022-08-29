Sabah узнала, что Турция в 5 раз увеличит сборы за проход через проливы

Это позволит увеличить доходы казны с $40 млн до $200 млн в год, сообщили в Минтрансе. Согласно конвенции Монтрё, Турция имеет право взимать маячные, санитарные и спасательные сборы с судов, которые проходят через проливы

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Турция в пять раз увеличивает стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, пишет газета Sabah со ссылкой на источники в турецком Министерстве транспорта и инфраструктуры. Новые тарифы вступят в силу 7 октября.

Издание поясняет, что при подписании в 1936 году конвенции Монтрё размер сборов был определен во французском франке. Когда эта валюта вышла из обращения, в расчетах стали использоваться турецкая лира и доллар, но 1 франк жерминаль по-прежнему приравнивался к 0,29 г золота, несмотря на инфляцию и рост цен на золото. Объем сборов со временем стал незначительным. В 1983 году Турция приравняла 1 франк к $0,8. Теперь же Анкара увеличила стоимость до $4 (при расчете размера сбора эта сумма умножается на нетто-тоннаж судна). Это, по данным издания, позволит увеличить ежегодный доход от прохода судов через проливы с $40 млн до $200 млн.

Суверенитет Турции над двумя проливами был восстановлен конвенцией Монтрё. Согласно документу торговые суда имеют право свободно проходить через Босфор и Дарданеллы, а для военных кораблей режим зависит от того, есть ли у страны-владельца выход к Черному морю (если нет, то есть ограничения по тоннажу). Sabah напоминает, что Турция имеет право взимать маячные, санитарные и спасательные сборы с судов, которые проходят через проливы.

После начала российской военной операции на Украине Киев попросил Анкару запретить проход через проливы для России (в военное время Турция может принять такое решение, если сочтет корабли той или иной страны угрозой региональной или собственной безопасности). С начала марта Босфор и Дарданеллы закрыты для всех военных кораблей.