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Турция обязала сопровождать суда с опасными грузами в Босфоре буксирами

Береговая охрана Турции будет сопровождать все суда длиной от 175 м, везущие опасные грузы через Босфор. В прошлом похожее ужесточение требований приводило к образованию очередей из танкеров, в том числе из-за нехватки буксиров
Фото: Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP

Турецкие власти усилили меры безопасности для судов, которые идут через Босфорский пролив, сообщает газета Sabah. Суда длиной более 175 м, которые перевозят опасные грузы, будут обязательно сопровождать буксиры, рассказал изданию начальник Главного управления береговой охраны Турции Дурмуш Унювар.

«Будет обеспечено обязательное сопровождение буксирами судов длиной до 175 м, которые перевозят опасные грузы на расстояние более 200 м в Босфоре», — цитирует издание слова Унювара. По его словам, в Директиву о правилах морского судоходства в турецких проливах внесли соответствующий пункт.

Это нужно для того, чтобы при необходимости более оперативно вмешиваться в движение судов, которые транспортируют опасные грузы.

Служба управления движением судов в Босфорском проливе начала работать в 2003 году, уточняет Sabah.

Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного.

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Фото:binaltmisiki / Twitter

Босфор также является самым узким межконтинентальным проливом в мире. На обеих сторонах пролива расположен Стамбул. Длина пролива — около 30 км, максимальная ширина — 3700 м на севере, минимальная — 700 м. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 м. Судоходство в проливах регулируется Конвенцией Монтрё от 1936 года, которая гарантирует свободный проход по проливам для коммерческих судов в мирное время.

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Время от времени технические проблемы, возникающие у судов, которые проходят через пролив, приводят к остановке движения в Босфоре. Так, например, в мае 2021 года у хорватского нефтеналивного танкера отказал двигатель, из-за чего он начал дрейфовать в сторону берега. В целях безопасности власти приостановили судоходство, танкер удалось остановить в 300 м от берега. В декабре 2021 года движение в Босфоре останавливали из-за поломки на танкере, который перевозил подсолнечное масло.

В июне 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл строительство нового канала «Стамбул», соединяющего Черное и Мраморное моря, его строительство планируют завершить за шесть лет. Новый канал должен разгрузить Босфор и улучшить экологию региона.

В сентябре 2018 года турецкие власти вносили изменения в правила морского судоходства, касающиеся прохода судов через проливы Дарданеллы и Босфор, обязав суда длиной свыше 200 м проходить через проливы в дневное время и в сопровождении катеров лоцманской службы. Такое же требование распространялось на суда с нефтепродуктами и сжиженным газом длиной от 150 м.

Из-за введения таких правил и плохой погоды на Босфоре в начале 2019 года образовались очереди из танкеров, ждущих возможности пройти через пролив.

«Морские вести» писали, что буксиров не хватает на всех желающих пройти через пролив, притом что до 95% трафика Босфора формируют не 200-метровые танкеры, которым тогда предписали следовать в сопровождении буксиров, а более мелкие, «субстандартные» суда.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Босфор буксир пролив Турция грузы
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