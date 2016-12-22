Bloomberg узнал о следствии против Barclays и Goldman Sachs в Германии

Прокуратура Кельна подготовила первые обвинения в уклонении от уплаты налогов в отношении представителей ведущих финансовых компаний, из-за действий которых бюджет Германии недополучил «миллиарды евро». Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.
Следователи изучают документы десятков банков, брокерских, бухгалтерских и юридических компаний. Под подозрением находятся «сотни человек». По данным источников, речь идет о сделках Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie, BNP Paribas. Первые обвинения могут быть предъявлены в этом году.
Прокуратура Кельна работает совместно с коллегами из Мюнхена и Франкфурта. Как указывает Bloomberg, расследование ведется уже десять лет, но благодаря недавнему согласию на сотрудничество нескольких свидетелей дело получило новый импульс.
По данным источников агентства, банки помогали инвесторам использовать лазейку в налоговом законодательстве. В результате две стороны заявляли право собственности на акции и на возврат налога с дивидендов. По данным следствия, возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, банки оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-Ex).
Commerzbank, Deutsche Bank, M.M. Warburg & Co., Clearstream Banking подтвердили Bloomberg проведение следствия в отношении сделок с их участием. Deutsche Bank и Clearstream объявили о сотрудничестве со следствием. Представитель Warburg заявил агентству, что все его операции законны. В Goldman Sachs не знают о расследовании в отношении банка или его сотрудников. Другие банки, которые фигурируют в деле, отказались от комментариев или не ответили на запросы Bloomberg.
Осенью 2015 года швейцарский регулятор заподозрил HSBC Holdings, Barclays, Deutsche Bank, UBS Group, Julius Baer Group, Morgan Stanley, Mitsui & Co. в манипуляциях на рынке драгметаллов. Швейцарская комиссия по конкуренции WEKO обнаружила «признаки» того, что банки могли вступать в сговор для манипуляции спредом спроса-предложения на золото, серебро и другие драгоценные металлы.