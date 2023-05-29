Озерный, речной, воздушный: через какие пункты пропуска попадают в Россию

В России есть 380 пунктов пропуска через границу. Среди них больше 100 — автомобильные, 91 — воздушный, 70 — железнодорожные. Есть также пять речных и один озерный пункт пропуска — пункт «Сторожинец» находится на Чудском озере в Псковской области. Правда, в данный момент он не работает.

На модернизацию этих пунктов пропуска власти решили потратить ₽95 млрд. В частности, в декабре 2022 года власти сообщали, что хотят расширить пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией.