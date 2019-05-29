Кудрин заявил о необходимости увеличения субсидий регионам

Субсидии регионам на реализацию нацпроектов должны идти сверх трансфертов на бюджетную сбалансированность, заявил Алексей Кудрин. По его словам, на субъекты налагаются серьезные обязательства и нельзя «оставлять их один на один»

Алексей Кудрин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Рост трансфертов из федерального бюджета регионам на реализацию национальных проектов в 2019 году произошел за счет сокращения дотаций на бюджетную сбалансированность. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе отчета в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Объем всех трансфертов регионам увеличился на 14%, или более чем на 100 млрд руб,. в текущем году по сравнению с 2018-м, отметил председатель Счетной палаты. Общий объем субсидий субъектам РФ на реализацию нацпроектов в 2019 году составит 594 млрд руб., напомнил Кудрин.

«Но с другой стороны, уменьшились на 14% дотации на сбалансированность бюджетов, прежде всего за счет существенного снижения, на 45%, иных дотаций, включая дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», — заявил Кудрин.

«Субсидии на нацпроекты должны идти сверх трансфертов, сверх средств на сбалансированность, которыми самостоятельно распоряжаются субъекты, и не должны уменьшать эти дотации», — подчеркнул глава Счетной палаты.