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Кудрин заявил о необходимости увеличения субсидий регионам
Субсидии регионам на реализацию нацпроектов должны идти сверх трансфертов на бюджетную сбалансированность, заявил Алексей Кудрин. По его словам, на субъекты налагаются серьезные обязательства и нельзя «оставлять их один на один»
Алексей Кудрин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Рост трансфертов из федерального бюджета регионам на реализацию национальных проектов в 2019 году произошел за счет сокращения дотаций на бюджетную сбалансированность. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе отчета в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Объем всех трансфертов регионам увеличился на 14%, или более чем на 100 млрд руб,. в текущем году по сравнению с 2018-м, отметил председатель Счетной палаты. Общий объем субсидий субъектам РФ на реализацию нацпроектов в 2019 году составит 594 млрд руб., напомнил Кудрин.

«Но с другой стороны, уменьшились на 14% дотации на сбалансированность бюджетов, прежде всего за счет существенного снижения, на 45%, иных дотаций, включая дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», — заявил Кудрин.

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«Субсидии на нацпроекты должны идти сверх трансфертов, сверх средств на сбалансированность, которыми самостоятельно распоряжаются субъекты, и не должны уменьшать эти дотации», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Счетная палата уведомила президента Владимира Путина о сокращении дотаций на сбалансированность бюджетов регионов. По словам Кудрина, глава государства дал соответствующее поручение правительству.

Обязательства регионов

Оценка ресурсов, которые должны мобилизовать регионы на выполнение нацпроектов, еще не проведена, сообщил глава Счетной палаты. «Эти цифры до конца не известны, на субъекты налагаются серьезные обязательства и оставлять субъекты [с ними] один на один нельзя», — уверен Кудрин.

По нацпроекту «Жилье и доступная среда» лишь 11% регионов считают возможным выполнить целевые показатели, 15% считают значения недостижимыми, 38% отмечают риски недостижения целей, но полагают, что при определенных обстоятельствах они будут достигнуты, сказал глава Счетной палаты.

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Отсутствие прозрачной и приемлемой для субъектов «методики декомпозиции» показателей для регионов создает риски постановки заведомо невыполнимых задач и невыполнения федеральных проектов, предупреждали в Счетной палате.

Национальные проекты, сформированные для выполнения майского указа президента, будут определять российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. Общий бюджет 13 нацпроектов (включая план развития инфраструктуры) оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 до 2024 года (.pdf). Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, а за 4,9 трлн руб., или 19% расходов, будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием за счет трансфертов из федерального бюджета (порядка 95%).

Кураторами проектов выступают профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за их реализацию.

Освоение средств на нацпроекты ускоряется

Счетная палата указывала на низкие темпы освоения средств на реализацию нацпроектов. За первый квартал 2019 года уровень исполнения расходов на нацпроекты составил лишь 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема.

В апреле ситуация сильно изменилась: на реализацию нацпроектов израсходовано уже 411 млрд руб., или 24% затрат в 2019 год, сообщил председатель Счетной палаты. «Это примерно в два раза больше, чем было 1 апреля. За месяц [динамика] серьезно изменилась, темпы наращиваются», — заметил Кудрин. Однако пока исполнение нацпроектов на 6% отстает от среднего исполнения общих расходов бюджета, которое достигает 20%. Пока еще не началась реализация 16 из 75 федеральных проектов внутри нацпроектов, добавил Кудрин.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Алекей Кудрин, Счетная палата, нацпроекты
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