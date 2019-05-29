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Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Венгрия возобновила прокачку нефти через «Дружбу»
К вечеру 29 мая чистая нефть должна подойти к границе Украины и Венгрии. Прокачку по «Дружбе» венгерская сторона начала около полуночи
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Перекачка нефти была запущена на пункте сдачи нефти «Фенешлитке» в 0:10 по местному времени (1:10 мск), сообщил журналистам представитель «Транснефти». По его словам, расчетное время подхода кондиционной нефти к венгерской территории — 18:00 местного времени (19:00 мск).

Представитель «Транснефти» также сообщил, что за сутки реверсом из Белоруссии на станцию Унеча в Брянской области было откачано 163 тыс. т некондиционной нефти.

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22 мая в Минэнерго сообщали, что нефть, соответствующая нормативным показателям по содержанию хлорорганических соединений, должна за неделю достигнуть границы Украины с Венгрией и Словакией.

Прием нефти, поступавшей по «Дружбе», Венгрия временно прекратила 26 апреля. В компании MOL это объяснили стремлением полностью обезопасить нефтеперерабатывающие заводы в стране.

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Проблемы с некачественной нефтью начались в конце апреля. Загрязненное сырье поступало по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину. Как считает следствие, некачественная нефть попала в трубопровод по вине частной компании, терминал которой находится возле магистральной ветки Самара — Унеча.

Авторы: Артем Филипенок, Подобедова Людмила
Теги: «Транснефть», Венгрия
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