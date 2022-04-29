Эльвира Набиуллина: отказ ЕС от газа из России отразится на экономике и денежной политике

Набиуллина назвала последствия для России от отказа Европы от газа

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

ЦБ просчитывает «стрессовый сценарий» отказа Европы от российского газа и последствия такого решения для экономики. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, трансляцию пресс-конференции которой вел РБК.

«Будут [последствия] и для экономики, и для денежно-кредитной политики. Нужно просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех возможных санкций очень сложно просчитывать <...>, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем», — сказала глава регулятора, пообещав представить оценки в августе.

Замглавы ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что эти оценки будут опубликованы во второй половине августа, они будут включены в проект основных направлений денежно-кредитной политики.

Дискуссия о возможности полного отказа от российского газа активизировалась в Европе в конце февраля и фактически продолжается сейчас. Часть стран заявили, что смогут отказаться от российского топлива, часть не готовы на такой шаг из-за сильной зависимости от газа из России.

Россия является крупнейшим для ЕС поставщиком, обеспечивая 40% газа, более четверти импорта нефти и почти половину всех поставок угля, говорится в документе. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Агентство Reuters 10 марта сообщило, что лидеры Европейского союз планируют постепенно отказаться от покупки российской нефти, газа и угля. Тогда лидеры решили не устанавливать крайний срок отказа от российских поставок.

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В конце марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности преодоления зависимости страны в течение года от российской нефти, но не от газа. Он признал, что Германия в сильной степени зависит от российских поставок и не обладает инфраструктурой для приема других, альтернативных, энергоносителей.

Также Шольц заявлял, что попытки страны стать независимой от поставок российских энергоносителей потребуют значительных трат в энергетическом секторе страны, а стоимость импортной энергии для Германии окажется выше российской. Он выступил против резкого введения эмбарго на поставки энергоносителей из России, так как эта мера окажет влияние на рабочие места в Германии.

По оценке канцлера Австрии Карла Нехаммера, его стране потребуется несколько лет, чтобы добиться независимости от российского газа. Он отметил, что в Австрии уже занимаются вопросом отказа от газа из России, но страна на 80% зависит от российского топлива. Нехаммер отметил, что Австрия находится в той же ситуации, что и Германия — промышленность и домохозяйства нуждаются в газе, поэтому «ни сегодня, ни завтра» отказаться от поставок газа из России невозможно.

В МВФ заявили, что европейские страны смогут обходиться без российского газа в течение шести месяцев, однако после этого их экономики столкнутся с серьезными последствиями. С таким прогнозом выступил глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Он призвал европейцев сокращать потребление для наращивания запасов в хранилищах.

По прогнозам МВФ, полное прекращение поставок газа из России может стоить экономике ЕС 3% ВВП в зависимости от того, насколько суровой будет следующая зима.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что это «может изрядно перекосить мировые энергетические рынки». Отказ от российской нефти приведет к «катастрофическим последствиям» для мирового рынка, цены на нефть вырастут до $300 за баррель и более, заявлял вице-премьер России Александр Новак.