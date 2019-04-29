«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

Как рассказали источники газеты, лимит был введен еще в середине апреля для борьбы с теневыми операциями, в том числе с теми, кто работает без регистрации индивидуальным предпринимателем

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Центробанк России добился от систем денежных переводов установления лимитов на отправку денег в несколько стран — Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным газета, лимиты начали действовать с 16 апреля. Для Казахстана они составляют 150 тыс. руб. в месяц, для остальных стран — 100 тыс. руб. Таким образом регулятор намерен бороться с теневыми операциями, в том числе с ведением предпринимательской деятельности без регистрации, поясняет один из собеседников издания. По словам другого источника газеты, иностранцы, которые торгуют на российских рынках, с помощью переводов направляют наличные на оплату товара, не создавая юридических лиц и не регистрируясь как индивидуальный предприниматель. Больше всего переводов совершается в направлении указанных четырех стран, поэтому лимиты коснулись именно их.

По информации «Ведомостей», ЦБ указывал на эту схему в январе текущего года, поясняя, что при надзоре за банками была обнаружена схема с сомнительными денежными переводами за границу без открытия банковского счета. В частности, такие переводы осуществлялись из крупных торговых точек или из мест рядом с ними, проводили переводы одни и те же люди несколько раз в день с короткими временными интервалами. ​Сотрудник одного из банков пояснил газете, что по товарам, за которые поступают расчеты в таком виде, не подавалась таможенная декларация, в Россию они поступают в том числе через Киргизию.

По объему отправленных из России денег с помощью платежных систем лидирует Узбекистан (показатель составил почти $14 млрд в 2018 году), на втором месте — Киргизия ($1,3 млрд). Китай занимает четвертую позицию ($675 млн), Казахстан — седьмую ($392 млн), а Вьетнам — на 12-м месте ($175 млн).