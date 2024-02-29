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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин: «Фуры стоят на границе часами, а должны — не более 10 минут»

Путин призвал сократить время проверки грузовиков на границе до 10 минут
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что сейчас на пограничных таможенных пунктах фуры стоят часами. По его словам, проверку необходимо ускорить, а типовое время досмотра не должно превышать 10 минут
Фото: Владимир Горовых / РИА Новости
Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Сейчас грузовые автомобили стоят на таможенных пунктах на границе часами, их проверку необходимо ускорить, заявил президент России во время послания Федеральному собранию. РБК ведет прямую трансляцию.

«Типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут, современные технологии позволяют это сделать», — сказал Путин. Он отметил, что на данный момент по регламенту длительность досмотра — 19 минут, но в реальности это не так.

Он добавил, что сейчас проблема с длительностью досмотра особенно остро стоит на границе на Дальнем Востоке.

Путин отметил, что такие перемены необходимы для «ритмичной» работы коридора «Север — Юг», который свяжет Россию с Ближним Востоком и Азией. Его основой будут как автомобильные, так и «бесшумные» железные дороги от портов на севере России до Индийского океана.

Кроме того, планируется наращивать пропускную способность железных дорог на юг, к азовским и черноморским портам. До 2030 года вырастет пропускная способность Восточного полигона железных дорог — со 173 млн т в год до 210 млн т.

Послание Путина Федеральному собранию. Видео
Политика

В январе на границе между Россией и Белоруссией для фур из трех стран ЕАЭС (Армении, Казахстана и Киргизии) ввели ограничение (проезд только через один участок) из-за казахстанских транзитных фур, которые с конца осени начали скапливаться на границе.

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В декабре прошлого года Россия продлила введенный в октябре 2022 года запрет на въезд грузовиков из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и с Украины «до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения». Запрет был введен в ответ на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами. Российское ограничение не распространяется на перевозку грузов в Калининградскую область.

В мае 2023 года «Известия» писали о многокилометровых пробках (7–10 км) на границе с Китаем, так как пустые фуры никак не могли попасть в КНР, чтобы забрать товары. Источники издания тогда сообщали, что самым проблемным стал Забайкальский пункт пропуска, который граничит с китайским городским уездом Маньчжурия. Ситуация, по данным «Известий», развилась на фоне резкого скачка товарооборота между Россией и Китаем.

Ранее в том же месяце врио главы ФТС России Руслан Давыдов сообщил ТАСС, что грузопоток на Дальнем Востоке после введения санкций увеличился в 1,5–2 раза, более чем до 1 тыс. фур в сутки. ФТС тогда ожидала, что расширение всей транспортной инфраструктуры Дальнего Востока (порты, железные и автомобильные дороги) и приведение ее «в нормативное состояние» завершится в 2024–2026 годах.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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