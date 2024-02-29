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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин анонсировал налоговый вычет по плановой диспансеризации и ГТО

Путин: с 2025 года будут предоставлять налоговый вычет по диспансеризации и ГТО
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Путин напомнил народный лозунг «бросай пить — вставай на лыжи», а также предложил увеличить налоговые вычеты на второго, третьего и последующих детей
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С 2025 года власти будут предоставлять налоговые вычеты для тех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО («Готов к труду и обороне», физкультурно-спортивный комплекс), заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО», — сказал президент. Он напомнил народный лозунг «бросай пить — вставай на лыжи».

Также Путин предложил увеличить до 2 тыс. 800 руб. в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тыс. руб. — на третьего и каждого последующего. Он добавил, что размер годового дохода, на который распространяется вычет, также стоит повысить — с 350 тыс. до 450 тыс. руб. «И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявления», — подчеркнул Путин.

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Социальные налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в сумме расходов, фактически произведенных налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода, так и в налоговом органе при представлении декларации формы 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон об увеличении предельного размера социальных налоговых вычетов, среди которых — вычеты на лечение, собственное обучение и покупку лекарств. Они выросли со 120 тыс. до 150 тыс. руб., а максимальный размер вычета на обучение ребенка вырос более чем в два раза — с 50 тыс. до 110 тыс. руб.

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Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию налоговый вычет ГТО диспансеризация
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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