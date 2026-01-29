 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Минфин предложил ввести пошлины на экспорт алмазов

Минфин намерен поддержать российскую гранильную отрасль и готовит проект указа, о вводе пошлин на экспорт сырых необработанных алмазов. Предполагается контроль за распределением этих камней между гранильными предприятиями
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российский Минфин предлагает ввести пошлины на экспорт алмазов, чтобы поддержать отечественную гранильную отрасль. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

По его словам, министерство разрабатывает проект указа, который предусматривает введение пошлин на экспорт сырых необработанных алмазов. «И будет предусматривать механизм распределения этих алмазов среди огранщиков», — уточнил Моисеев.

Предполагается, что за распределением этих драгоценных камней между гранильными предприятиями будет следить специальный центр на базе «Алмазювелирэкспорта». Он будет проверять, чтобы все закупленные огранщиками камни были огранены, либо возвращены как нерентабельные для обработки.

Минфин заложил в бюджет ₽50 млрд на закупку золота и алмазов
Экономика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

«В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему», — объяснил Моисеев цель нововведений.

Он уточнил, что за год в России реализуется до 0,5 млн карат бриллиантов. При этом крупнейший производитель — смоленский «Кристалл» — производит около 200 тысяч карат ежегодно, основная их часть экспортируется.

В России ранее уже существовала экспортная пошлина на алмазы. Она была отменена в 2016 году по соглашению со Всемирной торговой организацией (ВТО). Уже тогда огранщики запросили государственную поддержку из-за отмены экспортной пошлины.

В 2025 году участники российского ювелирного рынка направили коллективное письмо в адрес правительства и президента с просьбой исключить свою продукцию из преференциального соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), будущих соглашений с Индонезией, Индией, Тунисом и другими странами. Первое предусматривает беспошлинную торговлю, в том числе драгоценными металлами и ювелирными изделиями. Ювелиры увидели в соглашении риски для создания неравных условий конкуренции и предупредили о массовом закрытии предприятий.

Под письмом подписались Минфин, Торгово-промышленная палата, Ассоциация «Гильдия ювелиров России», Ассоциация «Гильдия ювелиров Урала», Ассоциация «Ювелиры Арктики», АО «Красцветмет», Правительство Костромской области и губернатор региона.

Мировая алмазная отрасль в последние годы столкнулась с кризисом: на фоне низких цен на алмазы акции компаний находятся под давлением. В частности, с такой ситуацией столкнулась российская АЛРОСА, которая не продает избыточные запасы по низким ценам и не получает прибыль, а инвесторы не получают свои дивиденды.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
алмазы Минфин экспортные пошлины экспорт драгоценные камни
