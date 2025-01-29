Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Одним из первых указов Дональда Трампа стал меморандум против глобального соглашения по налогам на транснациональные корпорации. Какими санкциями пригрозил Трамп за налогообложение американских компаний за рубежом — в разборе РБК

Дональд Трамп (Фото: whitehouse / X)

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал меморандум, дезавуирующий участие Соединенных Штатов в глобальном соглашении о налогообложении транснациональных корпораций (ТНК) под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Глобальное налоговое соглашение не имеет силы в США», — говорится в документе. В нем уточняется, что министр финансов США и постоянный представитель страны в ОЭСР должны уведомить эту организацию (базируется в Париже) о том, что любые обязательства, принятые предыдущей администрацией от имени Соединенных Штатов в отношении глобального налогового соглашения, не имеют никакой силы в США, если только конгресс не утвердит акт о принятии соответствующих положений соглашения.

В случае если какая-либо страна нарушает налоговые соглашения, заключенные с США, или ввела (соберется ввести) налоговые правила, экстерриториальные по своей природе или непропорционально затрагивающие американские компании, министр финансов США должен будет представить президенту список опций по введению защитных мер в ответ на такие действия иностранного государства. Отчет с рекомендациями должен быть представлен президенту в течение 60 дней.

Какая позиция у США была при Байдене

В октябре 2021 года около 140 стран договорились реформировать глобальную систему налогообложения международных компаний. Было предложено два взаимосвязанных элемента реформы, известных как Pillar 1 и Pillar 2. Первый элемент предполагает перераспределение налогов в пользу юрисдикций, где находятся конечные потребители, а не где компания регистрирует свои доходы (это касается цифровых компаний, которые зачастую получают доходы в странах, где у них нет физического присутствия). Второй элемент предполагает введение минимального эффективного налога по ставке 15% в отношении транснациональных групп (с консолидированной выручкой от €750 млн).

Простой пример: если материнская компания базируется в юрисдикции, которая ввела у себя правила Pillar 2, и платит налог по эффективной ставке 20%, а ее дочерняя организация во второй юрисдикции платит налог по эффективной ставке 10%, то первая юрисдикция может добрать с материнской компании ту часть налога, которой не хватает дочерней структуре до платежа по ставке 15%.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена обещала присоединиться к глобальному налоговому соглашению, по крайней мере в части Pillar 2, и вела переговоры о его имплементации, хотя конгресс (подконтрольная республиканцам палата представителей) был против. «Таким образом, в отсутствие закона США о принятии Pillar 2 нельзя говорить, что указ поменял американское законодательство, он лишь направлен на сохранение статус-кво», — говорит профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ им. Ломоносова Юлия Крохина.

Что касается компонента Pillar 1, процесс его международного согласования застопорился, «в том числе из-за неопределенности поддержки США», отмечала летом 2024 года исследовательская служба Европарламента. Это повышает вероятность разрыва сделки и возвращения к идее односторонних налогов на цифровые услуги, указывали там. США действительно отказались от реализации ряда инициатив в рамках глобальной сделки, в частности Pillar 1, говорит партнер Б1 Марина Белякова. Но отказа от Pillar 2 до возвращения Трампа не озвучивалось и не декларировалось намерение предпринимать контрмеры, если для американского бизнеса возникнут негативные последствия от сделки, отмечает она.

Против чего выступил Трамп

Ряд стран ЕС уже начали внедрять правила Pillar 2 в национальное законодательство и могут начать их применять уже в 2025 году. Меморандум Трампа направлен прежде всего против такого компонента глобальных налоговых правил, как UTPR (Under-Taxed Payments Rule), поясняет Белякова. Это правило позволяет присоединившейся стране повысить налоги на компанию, если эта компания является частью более крупного бизнеса, который в другой юрисдикции платит меньше предложенного глобального минимального налога в 15%, говорит директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Мария Семенова.

Три базовых правила модели Pillar 2 Income Inclusion Rule (IIR). Это первичное правило: если страна ввела в свое законодательство IIR, то она может добирать недоплаченные в других юрисдикциях налоги. Делается это так: если у материнской компании эффективная ставка налога на прибыль (сумма уплаченных налогов, квалифицирующихся в рамках Pillar 2, деленная на доналоговую прибыль, рассчитанную по правилам Pillar 2) равна или больше 15%, а в другой юрисдикции такая ставка (посчитанная по сумме зарегистрированных там дочерних компаний, если их несколько) меньше 15%, то первая юрисдикция может добрать с холдинговой компании налог, недоплаченный дочерними структурами. UTPR: фактически действует как обратное правило на случай, если юрисдикция нахождения головной компании не применяет IIR (оно направлено на то, чтобы холдинговые компании не переезжали в такие юрисдикции, где могли бы уплачивать менее 15% без потерь для группы). UTPR позволяет внедрившим это правило странам, где находятся дочерние организации, добирать налог либо с материнской компании, уплачивающей менее 15% в юрисдикции, не применяющей IIR, либо с самих этих дочерних организаций, если они платят менее 15%. Если несколько юрисдикций претендуют по правилу UTPR на дополнительный налог с материнской компании, то они распределяют этот налог между собой по пропорциональной формуле с учетом количества работников и объема материальных активов дочерних компаний группы, находящихся в этих юрисдикциях. «UTPR представляет собой новаторский инструмент, обеспечивающий возможность юрисдикциям облагать налогом прибыли, сгенерированные не на их территории», — подчеркивает исследовательская служба Европарламента. Qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT). Если юрисдикция внедрила его наряду с IIR и/или UTPR, то может сама добрать недостающий налог с материнской или дочерней компании, базирующейся в этой юрисдикции. На практике юрисдикции внедряют либо все три правила (например, Евросоюз предоставляет такую возможность), либо только IIR или QDMTT, отмечает в обзоре юрфирма A&O Shearman. Предполагается, что наличие правил IIR и UTPR мотивирует страны в конечном счете вводить внутренний налог QDMTT или поднимать национальный налог до 15%, чтобы оставлять дополнительный налог у себя.

В свете подписанного Трампом меморандума следует обратить особое внимание на правило UTPR, которое позволяет иностранным государствам взимать дополнительный налог с компаний, налоговая нагрузка которых ниже 15%, подтверждает Крохина. Трамп не готов делиться прибылью американских цифровых гигантов с иностранными юрисдикциями, констатирует Семенова.

Хотя нормативная ставка по налогу на прибыль в США равна 21% (Трамп хочет снизить ее до 15%), вычет части исследовательских расходов непосредственно из налога (R&D tax credit), которым пользуются американские технологические компании, по правилам Pillar 2 будет учитываться при расчете эффективной ставки, то есть может сократить ее ниже 15%, отмечает Yahoo! Finance. Например, за счет этих и других вычетов эффективная ставка налога на Alphabet (материнская компания Google) в 2023 году составила 13,9%, у Tesla она вообще была отрицательной.

Согласно исследованию Совместного комитета по налогообложению конгресса США (межпартийный орган), Соединенные Штаты недосчитаются более $120 млрд федеральных налогов к 2033 фискальному году в сценарии, если страна не введет Pillar 2, а остальной мир введет. Как поясняет Крохина, снижение поступлений в американский бюджет будет обусловлено в том числе законодательным правилом о зачете налога, уплаченного американской компанией за рубежом.

Какие ответные меры может принять администрация США

22 января председатель комитета по налоговым вопросам палаты представителей конгресса США Джейсон Смит внес законопроект «О защите американских рабочих мест и инвестиций», который потребует от Минфина США выявить экстерриториальные и дискриминирующие американский бизнес налоги иностранных государств, такие как UTPR, и применить к этим странам следующую налоговую санкцию: ежегодное увеличение налога в отношении дохода, получаемого в США корпорациями и инвесторами таких иностранных государств, на 5 процентных пунктов в течение четырех лет, до тех пор пока дискриминирующие налоги этих государств не будут отменены.

«Поскольку США до настоящего времени не приняли ни одного закона, направленного на приведение национального налогового законодательства в соответствие с Глобальными налоговыми правилами, то в перспективе представляется потенциально возможным применение ответных мер со стороны США в отношении государств, применивших UTPR в отношении американских компаний», — объясняет Крохина.

В другом указе, подписанном Трампом 20 января («О торговой политике «Америка прежде всего»), говорится, что исполнительные власти США должны изучить в целях потенциального применения ст. 891 Кодекса США, применяет ли какое-либо иностранное государство по отношению к гражданам и компаниям США дискриминирующие или экстерриториальные налоги. Эта статья, введенная в 1980-х годах, разрешает президенту США удвоить некоторые налоги (например, налог на источники дохода в США, такие как дивиденды или проценты) в отношении иностранных граждан или компаний. До сих пор такая мера ни разу не использовалась.

Глава налоговой практики Level Legal Services Карэн Айвазян считает, что, поскольку указ Трампа содержит упоминание двусторонних налоговых соглашений США, которые могут нарушаться другими странами, администрация Трампа, возможно, рассчитывает использовать двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения как рычаг давления на указанные страны. Например, «будет попытка администрации Трампа компенсировать потери американских ТНК посредством установления более выгодных условий в двусторонних налоговых соглашениях в части репатриации прибыли из указанных стран в США под угрозой полного выхода США из них».

Возможен отказ от применения льготных ставок по налогу на доход, предусмотренных двусторонними соглашениями об избежании двойного налогообложения, рассуждает Семенова. По ее мнению, увеличение налоговой нагрузки в США может коснуться компаний, которые получают доход от американского источника в сфере страхования, финансовых и профессиональных услуг.

Белякова, в свою очередь, не исключает, что речь может идти и об ответных мерах в сфере внешнеторгового взаимодействия. Хотя Трамп формально не предлагал ввести дополнительные пошлины в отношении стран, которые будут использовать против США дискриминационные налоги, с учетом «недавних тарифных угроз в отношении таких стран, как Мексика, Китай и Канада, а также угроз прежней администрации Трампа ввести тарифы в ответ на цифровые налоги, тарифы могут быть одним из рассматриваемых вариантов», подтверждается в обзоре A&O Shearman.

Государства, опасающиеся ответных мер со стороны США, могут в одностороннем порядке отложить процесс присоединения или отказаться от внедрения отдельных элементов глобальных налоговых правил в национальное законодательство, не исключает Крохина. В то же время она замечает, что генеральный секретарь ОЭСР официально обозначил позицию о намерении продолжать сотрудничество с США, а глобальный минимальный налог, с которым могут столкнуться американские ТНК в странах, подписавших Pillar 2 (включая ЕС, Канаду, Великобританию, Японию, Южную Корею), может впоследствии подтолкнуть США к сотрудничеству.

Меморандумом Трампа обеспокоились, в частности, в Ирландии, где базируются около 1 тыс. компаний США. Местное издание Irish Times назвало это потенциальной «налоговой войной». Ирландия имплементировала Pillar 2, включая внутренний дополнительный налог (QDMTT). Это значит, что ирландские структуры некоторых ТНК (с общей выручкой более €750 млн) будут доплачивать 2,5% непосредственно в Ирландии, поскольку страна сохраняет 12,5-процентную ставку корпоративного налога, исторически привлекавшую компании из-за рубежа.

Глобальное налоговое соглашение ОЭСР, по сути, превратилось в клубную сделку, считает Белякова. «Да, в ней участвуют большинство стран ЕС, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона и арабского мира. Однако такие гиганты, как США, Китай, Индия, Россия, ведут свою политику, и игнорировать этот факт невозможно», — резюмирует она.