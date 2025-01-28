Канада попытается вместе с Европой предотвратить повышение тарифов в США

Мелани Жоли (Фото: Blair Gable / Reuters)

Канада хочет вместе со странами Евросоюза, Великобританией и Мексикой убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться от повышения пошлин на импорт из этих стран. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, ее слова приводит канадская газета The Globe and Mail.

«Центральной темой моих разговоров с британскими и европейскими коллегами будет вопрос о том, как отвечать на пошлины. <...> Мы должны быть предельно прагматичными в работе с европейцами и Великобританией. Президент Трамп говорил об использовании пошлин против всего мира», — сказала она.

По словам Жоли, разговор об ответных мерах идет во многих европейских столицах, и она хочет узнать, как союзники Канады относятся к угрозам Трампа повысить пошлины.

По информации издания, на этой неделе Жоли отправится в Вашингтон для встречи со своим американским коллегой Марко Рубио, где она собирается доказать, что введение импортных пошлин нанесет большой вред экономике двух стран. Об этом ранее говорил бывший канадский премьер Жан Кретьен.

В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. Он также обещал, что Вашингтон введет пошлины, если Европейский союз не увеличит закупки нефти и газа из США.

Bloomberg писал, что Канада в ответ на меры Трампа уже подготовила список американских товаров на $105 млрд, на которые будут наложены пошлины.