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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о запросе Киевом срочной встречи с донорами по бюджету

Bloomberg: премьер Украины запросил срочную встречу с донорами по бюджету
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине потребуется финансирование уже в январе 2024 года, чтобы удовлетворить основные бюджетные потребности, говорится в письме премьера координационной платформе доноров, сообщает агентство
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу в январе с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по поводу бюджета в начале 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Шмыгаля, отправленное в декабре Межведомственной координационной платформе доноров Киева.

По его словам, финансирование потребуется уже в январе 2024 года и должно быть направлено на удовлетворение основных бюджетных потребностей.

«Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное и оперативное внешнее финансирование, начиная с января 2024 года», — цитирует Bloomberg письмо украинского премьера.

Шмыгаль отметил, что союзники Киева должны сосредоточиться «на неотложных бюджетных нуждах»: поддержании работы правительства, выплатах учителям и госслужащим, а также пенсиях.

«Вряд ли возможно вести какие-либо обсуждения по поводу проектов восстановления и реконструкции, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания на 2024 год», — указал глава правительства. «Мы не можем ждать до марта, чтобы профинансировать наши социальные нужды», — заключил он.

Агентство отмечает, что реакция доноров Украины на письмо неизвестна.

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В декабре министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с главами Центробанков стран G7, руководством ЕС, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка заявил, что стране в следующем году потребуется $37,3 млрд внешнего финансирования, его слова приводит УНИАН. «Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов США благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мероприятий. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета», — отметил он. Глава Минфина пояснил, что оборонные нужды финансируются исключительно за счет внутренних доходов бюджета, а для обеспечения социальных потребностей правительство рассчитывает на помощь союзников. Министр также уточнил, что в этом году удалось привлечь более $39 млрд внешнего финансирования, а до конца года помощь доноров достигнет около $42,3 млрд.

В ноябре Марченко говорил, что у Украины будет дыра в бюджете в $29 млрд в случае задержки помощи.

Министр экономики Юлия Свириденко в интервью Financial Times говорила, что Украине придется отложить выплату зарплат и пенсий почти для 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале следующего года. Она уточнили, что Киеву, вероятно, придется задержать выплату заработно̆й платы для 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров.

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Теги
Елена Чернышова
Денис Шмыгаль финансовая помощь Украина
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